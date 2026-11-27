Hai trụ tháp chính đang từng bước vươn cao giữa dòng sông Hồng. Ảnh: Tạ Hải

Công nghệ mới trên công trường trọng điểm

Những ngày cuối tháng 11-2026, trên công trường cầu Tứ Liên, hai trụ tháp chính đang từng bước vươn cao giữa dòng sông Hồng. Cùng với hệ thống sà lan, cẩu tháp, trạm trộn bê tông và nhiều thiết bị chuyên dụng, một công nghệ thi công mới đang được nhà thầu triển khai, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao của dự án.

Đó là hệ thống ván khuôn leo thủy lực cỡ lớn. Theo nhà thầu Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, đây là lần đầu tiên công nghệ này được ứng dụng tại Việt Nam. Hai trụ tháp cầu Tứ Liên cao 185m, mỗi trụ được chia thành 37 đốt. Với phương pháp thi công mới, thời gian hoàn thành một đốt tháp cao 6m được rút ngắn đáng kể. Riêng đốt K9 tại trụ P37 được thi công trong 6,5 ngày, bao gồm các công đoạn lắp dựng cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông và nâng hệ thống lên đốt tiếp theo.

Khác với phương pháp ván khuôn truyền thống, hệ thống leo thủy lực cho phép thiết bị nâng chuyển theo từng chu kỳ, hạn chế sự phụ thuộc vào cần cẩu. Hệ thống được tích hợp sàn thao tác, tạo điều kiện làm việc cho công nhân trên cao, đồng thời hỗ trợ kiểm soát hình học và chất lượng bề mặt bê tông. Với kết cấu tháp cao, hình dáng phức tạp, yêu cầu độ chính xác lớn, đây là giải pháp có ý nghĩa thiết thực đối với tiến độ và chất lượng công trình.

Việc rút ngắn thời gian thi công từng đốt tháp giúp nhà thầu chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, tạo điều kiện triển khai các công đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả thiết bị, các khâu chuẩn bị vật liệu, gia công cốt thép, kiểm soát chất lượng bê tông và vận hành hệ thống phải được phối hợp chặt chẽ. Quá trình thi công trên cao cũng đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn lao động.

Không chỉ có hạng mục trụ tháp, cầu chính Tứ Liên còn đặt ra những yêu cầu kỹ thuật đặc biệt đối với việc thi công dầm chủ và hệ thống dây văng. Theo ông Lê Huy Phú, Phó chỉ huy trưởng Ban điều hành liên danh EPC cầu Tứ Liên, phương án kiến trúc được duyệt có cách bố trí cáp dây văng với điểm neo của đốt dầm chủ đầu tiên ở vị trí cao trên trụ tháp. Đặc điểm này đòi hỏi nhà thầu phải tính toán kỹ phương án tổ chức thi công, bảo đảm sự ổn định và chính xác của kết cấu.

Để rút ngắn thời gian thực hiện, nhà thầu đề xuất phương án thi công các dầm trên đà giáo, kỳ vọng giảm thời gian thi công dầm chủ từ khoảng 24 tháng theo hợp đồng xuống còn khoảng 12 tháng. Đây là phương án đang được nhà thầu đề xuất, nhằm đẩy nhanh một trong những hạng mục quan trọng của cầu chính. Cùng với đó, các thiết bị đặc chủng như cẩu tháp công suất lớn, cẩu long môn và cẩu xoay 360 độ được huy động để phục vụ thi công kết cấu cầu.

Điều kiện thi công giữa sông cũng đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an toàn. Mực nước sông Hồng xuống thấp tạo thuận lợi cho việc triển khai các hạng mục dưới nước, song mật độ phương tiện thủy nội địa lớn khiến công tác tổ chức thi công phải được kiểm soát chặt chẽ. Ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng phòng An toàn lao động, Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cho biết, các phương tiện như sà lan, tàu đẩy và cần cẩu đều phải được kiểm tra neo buộc, giới hạn tải trọng trước mỗi ca làm việc nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Gỡ những điểm nghẽn tại các vị trí thi công

Khởi công ngày 19-5-2025, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 5,15km, kết nối khu vực Nghi Tàm với đường Trường Sa. Riêng cầu chính dài khoảng 1km, nhịp dây văng vượt sông dài 500m, mặt cầu rộng 43m, bố trí 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và lối đi bộ. Hai trụ tháp cao 185m vừa là điểm nhấn kiến trúc, vừa giữ vai trò quan trọng trong kết cấu chịu lực của cây cầu.

Các nhà thầu đang triển khai nhiều hạng mục trên toàn tuyến. Ảnh: Tạ Hải

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, các nhà thầu đang triển khai nhiều hạng mục trên toàn tuyến. Tại cầu chính, 84 cọc khoan nhồi ở hai trụ P37, P38 và hai bệ trụ đã hoàn thành; các đơn vị tiếp tục thi công thân tháp, dầm ngang. Những hạng mục đường dẫn, nút giao Trường Sa, nút giao Nghi Tàm và hầm chui Quốc lộ 5 cũng được triển khai đồng thời, tạo thành nhiều mũi thi công trên toàn tuyến.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân cho biết, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 62,51ha và Ban đã tiếp nhận đủ mặt bằng theo phạm vi thu hồi. Đây là điều kiện quan trọng để các nhà thầu tổ chức thi công. Tuy nhiên, việc đã tiếp nhận đủ diện tích đất không đồng nghĩa tất cả vị trí đều có thể triển khai ngay. Tại một số khu vực, công trình hiện trạng và hạ tầng kỹ thuật chưa được phá dỡ, di dời hoàn tất, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thi công.

Tại khu vực ngõ 310 Nghi Tàm, việc phá dỡ một số công trình chưa hoàn tất, ảnh hưởng đến thi công cọc khoan nhồi, bệ và thân trụ cầu dẫn phía hữu Hồng. Cùng với đó, đường điện 110kV và các trạm biến áp dọc ngõ 310 cần được xử lý, di chuyển để bảo đảm mặt bằng và an toàn cho máy móc, thiết bị hoạt động. Đây là những công việc cần sự phối hợp khẩn trương giữa chính quyền địa phương, đơn vị quản lý điện lực và chủ đầu tư.

Ở phía Đông Anh, các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi như đường điện, cấp nước, viễn thông trong phạm vi thi công hầm chui Quốc lộ 5 chưa được di dời hoàn toàn. Việc chậm di chuyển những công trình này ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hạng mục tại nút giao với đường Trường Sa. Ban Quản lý dự án đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương tổ chức di chuyển hạ tầng, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công theo kế hoạch.

Một vấn đề khác cần được quan tâm là việc khớp nối dự án cầu Tứ Liên với dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo phương án điều chỉnh đã được thành phố và các sở, ngành thống nhất, cầu dẫn phía Nghi Tàm được mở rộng, dẫn đến không còn không gian bố trí đường song hành như phương án trước. Ban Quản lý dự án dự kiến bố trí đường dân sinh hai bên, mỗi bên rộng khoảng 3m, ngoài phạm vi trụ cầu dẫn, để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân; đồng thời bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật sau di chuyển trong phạm vi đường dân sinh.

Từ thực tế này, Ban Quản lý dự án kiến nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại các nhánh giao cắt thuộc dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trong năm 2026. Việc sớm thống nhất phương án và bàn giao mặt bằng có ý nghĩa quan trọng, giúp bảo đảm không gian thi công, hạn chế phát sinh vướng mắc khi hai dự án lớn cùng triển khai trong một khu vực.

Phối cảnh cầu Tứ Liên.

Cầu Tứ Liên là công trình giao thông trọng điểm, được thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trước thềm Hội nghị APEC 2027. Trên công trường, việc ứng dụng công nghệ mới, huy động thiết bị và tổ chức nhiều mũi thi công đang tạo thêm điều kiện để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng khối lượng xây lắp mà còn phải bảo đảm các hạng mục được triển khai liên tục, đồng bộ.

Để thực hiện mục tiêu này, cùng với nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, những vướng mắc về phá dỡ công trình, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng tại khu vực giao cắt cần được xử lý đúng thời hạn. Khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, mặt bằng thi công được khơi thông, các mũi thi công mới có thể phát huy hiệu quả, tạo cơ sở để công trình bám sát kế hoạch đề ra.