Cầu Tứ Liên hơn 20.000 tỷ dần thành hình sau gần 1,5 năm thi công
Sau gần 1,5 năm khởi công, cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng đang dần hiện rõ hình hài với nhiều trụ cầu vươn lên khỏi mặt nước. Trên công trường, các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công cầu chính, đường dẫn và các nút giao, hướng tới mục tiêu thông xe năm 2027.
Những ngày đầu tháng 11/2026, công trường cầu Tứ Liên (Hà Nội) nhộn nhịp thi công. Giữa dòng sông Hồng, nhiều trụ cầu đã vươn cao khỏi mặt nước, từng bước định hình diện mạo công trình giao thông trọng điểm trị giá hơn 20.000 tỷ đồng của Thủ đô.
Khởi công ngày 19/5/2025, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 5,15 km, kết nối khu vực Nghi Tàm (Tây Hồ) với đường Trường Sa (Đông Anh). Đây là cây cầu dây văng thứ hai vượt sông Hồng tại Hà Nội, sau cầu Nhật Tân.
Tại khu vực thi công cầu chính, hệ thống sà lan, cẩu tháp, trạm trộn bê tông cùng các thiết bị chuyên dụng được huy động phục vụ xây dựng thân trụ, dầm ngang và các kết cấu liên quan. Nhà thầu sử dụng công nghệ ván khuôn leo thủy lực để thi công thân tháp, với mỗi đốt đúc cao tới 6 m.
Song song với các hạng mục giữa sông, nhiều mũi thi công tại hai đầu cầu đang tập trung xử lý nền móng, bệ trụ, hầm chui và các nút giao kết nối.
Theo thiết kế, cầu chính dài khoảng 1.000 m, nhịp dây văng dài 500 m, hai trụ tháp cao khoảng 185 m. Mặt cầu rộng 43 m, bố trí 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và lối đi bộ.
Dự kiến, công trình phấn đấu hợp long nhịp chính dây văng ngày 30/7/2027, tiến tới thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác dịp 10/10/2027.
Khi hoàn thành, cầu Tứ Liên sẽ góp phần giảm áp lực giao thông qua sông Hồng, tăng cường kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc, mở rộng không gian phát triển đô thị Thủ đô.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/cau-tu-lien-hon-20000-ty-dan-thanh-hinh-sau-gan-15-nam-thi-cong-post1399856.html