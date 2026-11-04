Cầu Tứ Liên hơn 20.000 tỷ dần thành hình sau gần 1,5 năm thi công

Những ngày đầu tháng 11/2026, công trường cầu Tứ Liên (Hà Nội) nhộn nhịp thi công. Giữa dòng sông Hồng, nhiều trụ cầu đã vươn cao khỏi mặt nước, từng bước định hình diện mạo công trình giao thông trọng điểm trị giá hơn 20.000 tỷ đồng của Thủ đô.

Khởi công ngày 19/5/2025, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 5,15 km, kết nối khu vực Nghi Tàm (Tây Hồ) với đường Trường Sa (Đông Anh). Đây là cây cầu dây văng thứ hai vượt sông Hồng tại Hà Nội, sau cầu Nhật Tân.

Toàn cảnh công trường cầu Tứ Liên với những trụ cầu dần thành hình giữa sông Hồng.

Nhiều vị trí thi công được triển khai đồng thời trên tuyến cầu vượt sông Hồng.

Hệ thống giàn giáo, ván khuôn phục vụ xây dựng kết cấu trụ cầu.

Sà lan và thiết bị bơm bê tông được huy động phục vụ thi công giữa sông.

Công nhân tập trung lắp dựng cốt thép và ván khuôn trên cao.

Cẩu tháp cỡ lớn phục vụ thi công kết cấu bê tông tại trụ cầu.

Tại khu vực thi công cầu chính, hệ thống sà lan, cẩu tháp, trạm trộn bê tông cùng các thiết bị chuyên dụng được huy động phục vụ xây dựng thân trụ, dầm ngang và các kết cấu liên quan. Nhà thầu sử dụng công nghệ ván khuôn leo thủy lực để thi công thân tháp, với mỗi đốt đúc cao tới 6 m.

Song song với các hạng mục giữa sông, nhiều mũi thi công tại hai đầu cầu đang tập trung xử lý nền móng, bệ trụ, hầm chui và các nút giao kết nối.

Theo thiết kế, cầu chính dài khoảng 1.000 m, nhịp dây văng dài 500 m, hai trụ tháp cao khoảng 185 m. Mặt cầu rộng 43 m, bố trí 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và lối đi bộ.

Trạm trộn bê tông và hệ thống sà lan phục vụ thi công cầu Tứ Liên.

Các mũi thi công trải dài từ bờ sông ra vị trí trụ cầu.

Hướng tuyến cầu Tứ Liên đang được hình thành qua khu vực dân cư.

Máy móc được huy động xây dựng các hạng mục đường dẫn và bệ trụ.

Tuyến đường dẫn kéo dài qua khu vực đất nông nghiệp phía Bắc sông Hồng.

Các hạng mục đường dẫn dần hiện rõ giữa khu dân cư hiện hữu.

Cầu Tứ Liên được kỳ vọng mở thêm trục giao thông quan trọng kết nối hai bờ sông Hồng.

Dự kiến, công trình phấn đấu hợp long nhịp chính dây văng ngày 30/7/2027, tiến tới thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác dịp 10/10/2027.

Khi hoàn thành, cầu Tứ Liên sẽ góp phần giảm áp lực giao thông qua sông Hồng, tăng cường kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc, mở rộng không gian phát triển đô thị Thủ đô.