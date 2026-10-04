Cầu Tứ Liên đạt hơn 21% sản lượng, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn

Các nhà thầu đang tập trung thi công cầu chính, các nút giao, cầu dẫn và hầm chui, phấn đấu hoàn thành trước khi khai mạc APEC 2027.

Cầu Tứ Liên đạt hơn 21% sản lượng theo giá trị hợp đồng. Ảnh: Phạm Hùng.

Tập trung thi công các hạng mục chính

Công trường cầu Tứ Liên đang trong giai đoạn thi công sôi động, khẩn trương. Theo ghi nhận, tại nhiều mũi thi công cả trên bờ và dưới nước, máy móc rền vang, các sà lan liên tục vận chuyển vật liệu tới công trình. Hàng trăm công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại đang được huy động để triển khai các hạng mục.

Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân cho biết, Dự án thành phần 2 - đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, đoạn từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa, được khởi công ngày 19-5-2025. Đến nay, Ban đã tiếp nhận đủ 62,51/62,51ha mặt bằng, đạt 100%. Dự án được Thành ủy Hà Nội chỉ đạo phấn đấu hoàn thành trước thời điểm khai mạc Hội nghị APEC tháng 11-2027.

Các nhà thầu gồm Công ty Thái Bình Dương, Trung Chính, Phương Thành và Vincons đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục. Đối với cầu chính, đã hoàn thành toàn bộ 84 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp chính P37, P38 và 2 bệ trụ; đang thi công các đốt thân tháp, dầm ngang và các hạng mục liên quan.

Tại nút giao Nghi Tàm, đã hoàn thành 167/167 cọc khoan nhồi, 16/23 bệ trụ và 4/23 thân, xà mũ. Nút giao Trường Sa hoàn thành 132/346 cọc và 1/77 bệ trụ. Cầu dẫn phía Đông Anh hoàn thành 149/208 cọc, 3/14 bệ trụ. Hầm chui Quốc lộ 5 hoàn thành 1.100/1.336 cọc và 6/27 đốt hầm. Cầu dẫn phía Nghi Tàm hoàn thành 411/642 cọc và 10/76 bệ trụ.

Đến nay, giá trị sản lượng thi công đạt 2.046/9.418 tỷ đồng, tương ứng 21,72% giá trị hợp đồng, chưa bao gồm chi phí dự phòng.

Trong tháng 10-2026, các nhà thầu tiếp tục đẩy mạnh thi công cọc khoan nhồi, bệ và thân trụ tại các khu vực Nghi Tàm, cầu dẫn; thi công các đốt tiếp theo của trụ tháp P37, P38; triển khai cọc tại P39, P40 và các trụ P41-P42. Tại nút giao Trường Sa, dự kiến hoàn thành thêm 200 cọc khoan nhồi D800 và thi công 7 đốt hầm.

Đại diện liên danh nhà thầu chia sẻ, Dự án cầu Tứ Liên ứng dụng nhiều công nghệ thi công hiện đại như hệ thống ván khuôn leo thủy lực, cẩu tháp công suất lớn, thiết bị lắp hẫng dầm thép chuyên dụng phục vụ cầu dây văng. Những giải pháp này giúp rút ngắn thời gian thi công các hạng mục quan trọng, đồng thời bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đối với công trình có quy mô lớn và kết cấu phức tạp.

Dự án quyết tâm "về đích" trước thềm Hội nghị APEC 2027. Ảnh: Phạm Hùng.

Tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ

Theo ông Ngô Ngọc Vân, so với kỳ báo cáo ngày 23-9, đến nay, nhiều hạng mục đã có thêm khối lượng thi công. Trong đó, cầu chính hoàn thành lắp đặt cốt thép, ván khuôn, ống gen và luồn cáp dự ứng lực dầm ngang dưới đợt 2; tiếp tục gia công khung cứng và các đốt tháp. Nút giao Nghi Tàm thi công thêm 3 cọc, 2 bệ trụ và 2 thân, xà mũ; cầu dẫn Nghi Tàm thêm 8 cọc và 1 bệ trụ; hầm chui Quốc lộ 5 thêm 10 cọc.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số vấn đề cần được xử lý để không ảnh hưởng tiến độ. Tại phường Hồng Hà, việc cưỡng chế, phá dỡ một số công trình của các hộ dân đang chậm so với chỉ đạo của thành phố. Việc di chuyển, hạ ngầm đường điện 110kV tại ngõ 310 Nghi Tàm cũng cần được khẩn trương thực hiện.

Tại xã Đông Anh, các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi trong phạm vi thi công hầm chui quốc lộ 5, gồm điện cao thế, nước, viễn thông, cần sớm được di chuyển...

Một vấn đề khác là khối lượng đất đào lớn từ hầm nút giao Trường Sa, khoảng 360.000m³. Ban quản lý dự án đã đề xuất được vận chuyển, tập kết đất đào dôi dư về dự án Khu đô thị thể thao Olympic; đồng thời đề nghị các xã, phường sớm xác nhận địa điểm tiếp nhận đất đào, bùn thải và chất thải xây dựng, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thi công.