Cầu Tứ Liên đang thi công dầm ngang đỡ mặt cầu chính

Ngày 9/9 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đã chủ trì kiểm tra hiện trường thi công dự án cầu Tứ Liên.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố đã hoàn thành. Trong ảnh: Trụ chính phía Bắc Cầu đang thử tải trước khi đúc dầm ngang đỡ mặt cầu chính.

Hiện liên danh nhà thầu đang tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến.

Ban QLDA đánh giá tiến độ cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027.

Tuy nhiên, nút giao Nghi Tàm, cầu dẫn phía Nghi Tàm và cầu đúc hẫng vượt sông Đuống đang chậm hơn yêu cầu, cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh.

Trước đó, sáng 19/5, TP Hà Nội tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu với chiều dài 5,15 km, tổng đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Điểm đầu dự án nối với đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ; điểm cuối nối với đường Trường Sa, huyện Đông Anh. Trong ảnh: Trụ chính phía Hồng Hà đang đan cốt thép dầm ngang đỡ mặt cầu chính.

Trong đó cầu chính Tứ Liên dây văng rộng 43 m (kết cấu dầm thép nhịp chính 500 m, trụ tháp cao 185 m); đường dẫn đầu cầu phía Nghi Tàm rộng 48 m, phía Đông Anh rộng 60 m; nút giao với đường Nghi Tàm và nút giao với đường Trường Sa, hầm chui và công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong ảnh là khu vực triển khai phần cầu dẫn vượt sông Đuống.

Dự án chia thành bốn thành phần, gồm ba dự án thành phần giải phóng mặt bằng và một dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn. Trong ảnh là trụ cầu sát mép nước sông Đuống ở khu vực Bắc Cầu thi công gặp nhiều khó khăn.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội. Trong ảnh là tiến độ thi công trụ cầu sát mép nước sông Đuống ở khu vực Đông Anh cũ.