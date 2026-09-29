Cầu truyền hình trực tiếp chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 về Khánh Hòa

Sáng 29-9, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng với các sở, ngành liên quan làm việc với Ban Văn hóa - Giải trí Đài Truyền hình Việt Nam về chuẩn bị tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Em Trần Võ Gia Bảo, học sinh lớp 11 Hóa Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải đã giành tấm vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 và mang cầu truyền hình trực tiếp về Khánh Hòa. Theo kế hoạch, chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào sáng 1-11 tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối cầu truyền hình với 4 điểm tại 4 tỉnh, thành phố có học sinh tham gia gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa.

Đại diện đoàn công tác của Ban Văn hóa - Giải trí Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Văn hóa - Giải trí Đài Truyền hình Việt Nam đã trao đổi với các sở, ngành của tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức cầu truyền hình trực tiếp tại Khánh Hòa như: Địa điểm đặt điểm cầu, bảo đảm an ninh an toàn, y tế, trang trí, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật; huy động giáo viên và học sinh tham dự tại điểm cầu, giới thiệu quảng bá văn hóa, nét đặc trưng của địa phương; hỗ trợ hậu cần cho ê-kíp sản xuất chương trình; công tác tuyên truyền giới thiệu về chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng… Đại diện sở, ngành liên quan đã trao đổi cụ thể các nội dung phối hợp theo yêu cầu của Ban Văn hóa - Giải trí Đài Truyền hình Việt Nam.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trao đổi về các nội dung phối hợp tổ chức cầu truyền hình.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban Văn hóa - Giải trí Đài Truyền hình Việt Nam sớm có chương trình cụ thể, kế hoạch chi tiết và đề xuất các phương án lựa chọn địa điểm đặt điểm cầu để các sở, ngành tham gia góp ý xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức sản xuất cầu truyền hình trực tiếp chương trình chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa. Từ đó, sở sẽ báo cáo và trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch nhằm bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả, qua đó cổ vũ tinh thần cho em Trần Võ Gia Bảo tự tin trong trận chung kết.

Quang cảnh buổi làm việc.