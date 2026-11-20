Eo biển Hormuz. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Ngày 19-11, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết cuộc khủng hoảng kéo dài gần 9 tháng đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển dầu khí qua Hormuz, tuyến hàng hải trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.

Theo báo cáo Triển vọng năng lượng thế giới 2026, nếu gián đoạn kéo dài, các quốc gia sẽ đẩy nhanh chuyển đổi sang năng lượng hạt nhân và xe điện, có thể khiến nhu cầu dầu toàn cầu giảm 4,4 triệu thùng/ngày so với kịch bản tham chiếu.

IEA dự báo xe điện có thể giúp cắt giảm hơn 11 triệu thùng dầu tiêu thụ mỗi ngày vào năm 2035.

Ngược lại, nếu vận tải qua Trung Đông được khôi phục vào cuối năm 2027 và không có thêm chính sách mới, nhu cầu dầu khí có thể tiếp tục tăng đến năm 2050, khiến nhiệt độ toàn cầu tăng khoảng 2,9 độ C vào cuối thế kỷ.

IEA cũng ước tính các nước xuất khẩu dầu khí có thể thu thêm 700 tỷ USD trong năm 2026 so với mức trung bình 10 năm qua, phản ánh những biến động sâu sắc của thị trường năng lượng.