15 người dân đang băng qua cây cầu treo ở Zabali, Baler, Aurora, Philippines, vào ngày 20/11 thì cầu bị sập.

Đoạn clip do cư dân Mara Barribal quay lại cho thấy phần giữa của cầu bị sập. Một số người bị mắc kẹt trên các thanh gỗ bị gãy, trong khi 5 người khác bơi dưới nước. Người dân đứng trên bờ sông đã lập tức liên hệ với lực lượng cứu hộ.

Người dân rơi xuống sông khi cây cầu bị sập. Ảnh cắt từ clip/GMA

Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Thành phố Baler xác nhận rằng một trong những dây cáp đỡ cầu đã bị đứt, gây ra vụ sập.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa tất cả 15 du khách đến nơi an toàn. 2 người bị thương, trong khi những người khác bị trầy xước nhẹ.

Vụ sập cầu cũng làm gián đoạn việc đi lại của người dân, buộc họ phải đi đường vòng để đến trung tâm thị trấn Baler, khiến thời gian di chuyển tăng thêm hơn 20 phút.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng cây cầu treo này đã cũ, làm dấy lên lo ngại về tình trạng của nó trước khi dây cáp bị đứt.