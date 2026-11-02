Cầu Trần Hưng Đạo vươn cao giữa dòng sông Hồng

Từ trên cao, có thể quan sát rõ các trụ cầu Trần Hưng Đạo vươn lên giữa dòng sông Hồng, cùng hệ thống cần cẩu, sà lan và máy móc thi công cả ngày lẫn đêm. Đến nay, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành. Năm trụ cầu chính giữa sông cơ bản hoàn thành phần kết cấu, tạo điều kiện triển khai lắp dựng hệ dầm và vòm thép. Bên cạnh đó, các hạng mục cầu dẫn ở hai đầu tuyến cũng đang được triển khai đồng loạt.

Theo đại diện chủ đầu tư, công trường đang duy trì khoảng 28 mũi thi công với khoảng 700 nhân sự và hơn 120 thiết bị, máy móc. Các tổ đội được bố trí làm việc liên tục "3 ca, 4 kíp" nhằm bảo đảm tiến độ, tập trung vào những hạng mục kết cấu quan trọng của cầu chính và đường dẫn hai đầu cầu.

Tính đến hết tháng 10/2026, tổng sản lượng thi công đạt khoảng 52% khối lượng công việc. Đây là dấu mốc đáng chú ý sau hơn một năm triển khai, khi dự án chuyển trọng tâm từ thi công nền móng, trụ cầu sang lắp dựng kết cấu thép phía trên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án vẫn phải xử lý một số công việc liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện thủ tục thi công tại khu vực bảo vệ đê điều và các hạng mục kết nối. Đây là những yếu tố cần được chính quyền TP Hà Nội giải quyết đồng bộ để bảo đảm tiến độ chung.

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 4,18 km, điểm đầu tại khu vực nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc khu vực Long Biên và Bồ Đề.

Phần cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 870m, gồm 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145m. Công trình được thiết kế với kết cấu vòm thép kết hợp dây văng, tạo hình những đường cong liên tiếp theo biểu tượng vô cực. Đây được xem là điểm nhấn kiến trúc đáng chú ý của dự án khi hoàn thành.

Các cần cẩu, sà lan và máy móc đang triển khai lắp dựng hệ dầm và vòm thép tại các nhịp cầu chính.

Theo thiết kế, cầu Trần Hưng Đạo có quy mô 6 làn xe cơ giới cùng các làn dành cho xe đạp và người đi bộ. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, công trình còn hướng tới tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Hồng.

Bên cạnh hạng mục cầu chính trên sông, các nhà thầu cũng đang triển khai hạng mục đường dẫn, nút giao và công trình phụ trợ.

Khu vực đê Nguyễn Khoái, đường Trần Khánh Dư và phố Trần Hưng Đạo được rào chắn để thi công hạng mục đường dẫn lên cầu Trần Hưng Đạo. Đến nay, nhiều trụ cầu cạn đã hoàn thành.

Các tốp công nhân đang lắp đặt hệ dầm, chuẩn bị đổ bê tông mặt cầu đường dẫn.

Dự án vẫn đang vướng một số công trình hạ tầng kỹ thuật như trạm biến áp, hệ thống cáp thông tin, đèn tín hiệu, camera giao thông...

Phía Long Biên, nhà thầu đã hoàn thành các trụ cầu cạn, đang thi công hệ dầm và mặt cầu.

Cầu Trần Hưng Đạo nằm trong nhóm công trình được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị cấp cao APEC năm 2027. Công trình khi hoàn thành sẽ giúp giảm áp lực cho các cầu hiện hữu như Chương Dương, Long Biên và Vĩnh Tuy.