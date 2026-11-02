Cầu Trần Hưng Đạo vươn cao giữa dòng sông Hồng
Sau hơn một năm thi công, cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội đang dần thành hình. Những trụ cầu vươn cao, các đốt dầm thép được lắp dựng giữa sông Hồng, từng bước định hình cây cầu có kiến trúc vòm thép hình tượng vô cực.
Từ trên cao, có thể quan sát rõ các trụ cầu Trần Hưng Đạo vươn lên giữa dòng sông Hồng, cùng hệ thống cần cẩu, sà lan và máy móc thi công cả ngày lẫn đêm. Đến nay, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành. Năm trụ cầu chính giữa sông cơ bản hoàn thành phần kết cấu, tạo điều kiện triển khai lắp dựng hệ dầm và vòm thép. Bên cạnh đó, các hạng mục cầu dẫn ở hai đầu tuyến cũng đang được triển khai đồng loạt.
Theo đại diện chủ đầu tư, công trường đang duy trì khoảng 28 mũi thi công với khoảng 700 nhân sự và hơn 120 thiết bị, máy móc. Các tổ đội được bố trí làm việc liên tục "3 ca, 4 kíp" nhằm bảo đảm tiến độ, tập trung vào những hạng mục kết cấu quan trọng của cầu chính và đường dẫn hai đầu cầu.
Tính đến hết tháng 10/2026, tổng sản lượng thi công đạt khoảng 52% khối lượng công việc. Đây là dấu mốc đáng chú ý sau hơn một năm triển khai, khi dự án chuyển trọng tâm từ thi công nền móng, trụ cầu sang lắp dựng kết cấu thép phía trên.
Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án vẫn phải xử lý một số công việc liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện thủ tục thi công tại khu vực bảo vệ đê điều và các hạng mục kết nối. Đây là những yếu tố cần được chính quyền TP Hà Nội giải quyết đồng bộ để bảo đảm tiến độ chung.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/cau-tran-hung-dao-vuon-cao-giua-dong-song-hong-post1399070.html