Cầu Trần Hưng Đạo tăng tốc chặng nước rút, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027

Cầu Trần Hưng Đạo và cầu dẫn dài 4,18 km, điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, phường Cửa Nam - Hai Bà Trưng, điểm cuối nối với phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề.

Trong đó, phần cầu chính dài 870m, được chia làm 6 nhịp (mỗi nhịp 145m) tạo thành 2 liên cầu

Khởi công chưa đầy một năm, dự án cầu Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng đã hoàn thành khối lượng thi công ấn tượng lên tới 40%, đã vượt qua giai đoạn thi công phức tạp nhất dưới lòng sông Hồng

Đáng chú ý, 128 cọc khoan nhồi cùng 7 bệ trụ cầu chính đã cơ bản được hoàn thành. Riêng 5 trụ cầu chính nằm giữa dòng sông Hồng đã đạt khoảng 90% khối lượng

Trên công trường, 17 mũi thi công được duy trì liên tục để triển khai các hạng mục bệ trụ, thân trụ, cầu dẫn và cầu vượt tại nút giao Cổ Linh.

Các công nhân thi công trên tinh thần khẩn trương để bảo đảm tiến độ đề ra.

Việc kiểm tra, đo đạc được các kỹ sư thực hiện thường xuyên để tránh sai sót.

Hoạt động thi công diễn ra sôi động phía bờ tả sông Hồng (địa phần phường Bồ Đề, phường Long Biên) với hàng chục công nhân thi công thành các ca, kíp từ sáng sớm đến đêm muộn.

Máy móc, sà lan và cẩu chuyên dụng hoạt động liên tục trên công trường cầu Trần Hưng Đạo.

Hiện tại, công trường đang bước sang giai đoạn lắp dựng mới. Để phục vụ quá trình này, những đốt dầm đầu tiên đã được lai dắt an toàn bằng đường thủy về tới khu vực thi công

Ghi nhận tại công trường, hàng trăm công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại đang được huy động để triển khai các hạng mục.

Công trường được tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Theo kế hoạch dự kiến, hệ dầm và vòm giữa hai trụ TC3-TC4 sẽ được hoàn tất lắp đặt trước ngày 31-12-2026, hướng tới các mục tiêu hoàn thành dự án cầu Trần Hưng Đạo năm 2027.

Cầu Trần Hưng Đạo là cây cầu biểu tượng bắc qua sông Hồng. Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo sẽ giảm áp lực giao thông cho cầu Chương Dương, nơi đang bị quá tải 8 lần công suất thiết kế, và cầu Vĩnh Tuy - nơi đang bị ùn tắc thường xuyên ở 2 đầu.