Cầu Trần Hưng Đạo đạt 54,2% giá trị xây lắp, dẫn đầu 7 dự án vượt sông Hồng

Cầu trần hưng đạo đầu tháng 11/2026. (Ảnh: Quang Thái/Chinhphu.vn)

Theo Báo cáo số 821/BC-SXD của Sở Xây dựng Hà Nội, trong 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được theo dõi, có 3 công trình đạt giá trị xây lắp cao hơn kế hoạch điều chỉnh, gồm cầu Trần Hưng Đạo, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở.

Dẫn đầu về tiến độ là cầu Trần Hưng Đạo với giá trị xây lắp hơn 3.366 tỷ đồng, tương đương 54,2% giá trị hợp đồng, cao hơn kế hoạch điều chỉnh 4,3 điểm phần trăm. Đây cũng là công trình có tỷ lệ thực hiện cao nhất trong nhóm 7 cầu vượt sông Hồng của Hà Nội.

Dự án có chiều dài khoảng 4,18km, kết nối khu vực trung tâm với phía Đông thành phố. Theo thông tin cập nhật đầu tháng 11, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành; 5 trụ giữa sông cơ bản hoàn thành phần kết cấu. Các nhà thầu đang duy trì khoảng 28 mũi thi công để triển khai những hạng mục tiếp theo.

Toàn bộ 31,05ha mặt bằng theo kế hoạch đã được bàn giao. Tuy nhiên, một số công trình điện, cấp nước và hạ tầng kỹ thuật khác vẫn cần di dời để bảo đảm điều kiện thi công. Theo tiến độ thành phố giao, cầu Trần Hưng Đạo phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Cùng với đó, cầu Hồng Hà đạt giá trị xây lắp gần 2.126 tỷ đồng, tương đương 53,4%, vượt kế hoạch điều chỉnh 0,9 điểm phần trăm. Cầu Mễ Sở đạt hơn 1.618 tỷ đồng, tương đương 50,1%, cao hơn kế hoạch điều chỉnh 1,6 điểm phần trăm.

So với kỳ báo cáo trước, giá trị xây lắp cầu Hồng Hà tăng khoảng 66 tỷ đồng, cầu Mễ Sở tăng khoảng 68 tỷ đồng. Cả hai công trình đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Theo kế hoạch, dự án thành phần 3 đường Vành đai 4, trong đó có hai cây cầu này, phải thông xe kỹ thuật trước tháng 7/2027.

Trong khi đó, cầu Tứ Liên đạt 26,8% giá trị xây lắp, cầu Ngọc Hồi đạt 26%, cầu Thượng Cát đạt 20% và cầu Vân Phúc đạt 35,6%, đều thấp hơn kế hoạch điều chỉnh.

Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các địa phương tập trung giải quyết tồn tại về mặt bằng, đẩy nhanh di dời các công trình điện, cấp nước, viễn thông tại khu vực triển khai dự án. Các chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu rà soát tiến độ từng hạng mục, bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tại những vị trí đủ điều kiện; đồng thời kịp thời xử lý khó khăn liên quan đến vật liệu xây dựng, bãi tiếp nhận đất đào và thủ tục triển khai.