Cầu Trần Hưng Đạo đang xây dựng nhìn từ máy bay quân sự

Nhìn từ cửa sổ máy bay, công trường cầu Trần Hưng Đạo trải dài giữa hai bờ sông Hồng. Hàng loạt trụ cầu, cần cẩu và sà lan thi công tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trên mặt nước. Sau gần 10 tháng chính thức thi công, công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội đang từng bước hiện rõ hình hài.

Từ cửa sổ máy bay, công trường cầu Trần Hưng Đạo hiện rõ bên bờ sông Hồng. Ảnh: Tuấn Anh

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 16.226 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 4,18km, nối khu vực Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông với phố Nguyễn Sơn (Long Biên). Cầu chính dài 870m, gồm 6 nhịp vòm thép được thiết kế theo hình tượng vô cực, với 6 làn xe cơ giới cùng làn dành cho xe đạp và người đi bộ.

Đến tháng 10/2026, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành. Công trường chuyển trọng tâm sang thi công kết cấu phía trên. Những đốt dầm thép đầu tiên đã được lắp dựng, từng bước định hình hệ thống nhịp cầu bắc qua sông Hồng.

Tại hai đầu cầu, các hạng mục cầu dẫn và đường kết nối cũng được triển khai. Từ trên cao có thể quan sát rõ khu vực thi công sát những dãy nhà dân bên phía trung tâm Hà Nội và các mũi thi công hướng về phía Long Biên, nơi tuyến cầu sẽ kết nối với mạng lưới giao thông phía Đông Thủ đô.

Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào tháng 9/2027. Khi đưa vào sử dụng, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu, đồng thời mở thêm trục kết nối quan trọng giữa trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông thành phố.

Các mũi thi công được triển khai đồng loạt. Ảnh: Tuấn Anh

Phía Long Biên, hàng loạt cần cẩu, sà lan và thiết bị chuyên dụng được huy động thi công các hạng mục cầu. Ảnh: Tuấn Anh

Cầu Trần Hưng Đạo hướng sang phía Long Biên. Ảnh: Tuấn Anh

Cầu Trần Hưng Đạo đang được thi công trên sông Hồng, gần cầu Chương Dương, kết nối hai bờ Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh

Kết cấu cầu Trần Hưng Đạo dần hình thành trên sông Hồng. Ảnh: Tuấn Anh

Cận cảnh kết cấu cầu. Ảnh: Tuấn Anh