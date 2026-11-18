Nối quận cũ Hoàn Kiếm với quận Long Biên, dự án cầu Trần Hưng Đạo khởi công từ tháng 10/2025, tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 4,18 km. Trong đó cầu chính vượt sông Hồng dài 870 m với 6 nhịp vòm thép liên tục, mặt cắt ngang 43 m, đáp ứng 6 làn xe cơ giới cùng làn xe đạp và đường đi bộ.

So với hồi tháng 3/2026, hệ thống trụ cầu chính đã vươn cao giữa lòng sông. Đến nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ 128 cọc khoan nhồi, 7 bệ trụ cầu chính và cơ bản xong kết cấu 5 trụ giữa sông.

Công trường chuyển mình mạnh mẽ từ thi công nền móng dưới nước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu phần trên. Hàng chục sà lan chuyên dụng cùng hệ thống cẩu nổi hoạt động tấp nập trên mặt sông Hồng, phục vụ công tác vận chuyển và lắp đặt cấu kiện thép.

Đội ngũ khoảng 700 kỹ sư, công nhân cùng hơn 120 thiết bị máy móc duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương trên công trường.

Toàn bộ hơn 26.000 tấn thép của dự án được gia công đồng bộ tại 10 nhà máy trước khi đưa ra công trường.

Các nhà thầu tổ chức đồng loạt 28 mũi thi công xuyên ngày đêm để bảo đảm tiến độ hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Theo ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group), sau hơn một năm khởi công, phần dầm cầu đã được lắp đặt từ khoảng 2 tháng trước. Việc triển khai lắp dựng các đốt vòm thép là bước tiếp theo có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề hoàn thiện kết cấu cầu chính.

Cầu Trần Hưng Đạo được thiết kế gồm 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145 m, bố trí 18 đốt vòm thép, chia đều hai bên. Tổng lượng thép sử dụng cho kết cấu cầu khoảng 26.000 tấn.

Khoảng không ở giữa lòng sông Hồng đủ để cho nhiều tàu thuyền lớn qua lại.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, công trường duy trì 28 mũi thi công, với khoảng 700 nhân sự và hơn 120 máy móc, thiết bị.

Trong đó có 19 sà lan, hàng chục cần cẩu, máy khoan, búa rung, tàu kéo cùng nhiều thiết bị chuyên dụng. Các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi, duy trì hoạt động cả trong những ngày nghỉ lễ, Tết.

Công trường nằm giữa khu vực đô thị, trong khi hoạt động vận tải thủy trên sông Hồng vẫn diễn ra. Vì vậy, việc bố trí nhân lực, thiết bị và tổ chức các mũi thi công phải được tính toán kỹ lưỡng để tránh chồng chéo, ảnh hưởng lẫn nhau.

Các công đoạn được triển khai gối đầu, hạn chế thời gian chờ; khi một phần việc hoàn thành, mũi thi công tiếp theo được tổ chức ngay. Đây là yêu cầu đáng kể đối với dự án có thời gian thi công theo hợp đồng 21 tháng, tính từ ngày 19/12/2025.

Chặng đường còn lại vẫn còn nhiều phần việc phải hoàn thành, song các đơn vị đang tập trung nguồn lực, duy trì tiến độ với mục tiêu thông xe kỹ thuật trong quý II/2027.

Cây cầu đang dần hiện rõ hình hài trên sông Hồng.