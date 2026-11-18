Nhà thầu nâng đốt vòm thép nặng 62 tấn lên với độ cao hơn 18m giữa sông Hồng để chuẩn bị ghép nối. Ảnh: Tạ Hải

Đưa khối thép 62 tấn lên cao hơn 18m giữa sông Hồng

Chiều 16-11, tại công trường cầu Trần Hưng Đạo, hơn 70 công nhân cùng hệ thống cần cẩu trọng tải lớn tập trung thực hiện một công đoạn đòi hỏi độ chính xác cao: Nâng đốt vòm thép nặng 62 tấn lên độ cao hơn 18m để lắp đặt vào kết cấu cầu chính.

Khối thép được vận chuyển bằng sà lan đến vị trí thi công. Từ mặt sông, hệ thống cần cẩu nâng cấu kiện lên cao, đưa vào vị trí lắp dựng giữa dòng sông Hồng. Trên hệ thống kết cấu ở độ cao hơn 18m, các công nhân, kỹ thuật viên phối hợp căn chỉnh từng chi tiết, bảo đảm các điểm liên kết khớp chính xác theo yêu cầu thiết kế.

Đây là một trong những cấu kiện nặng nhất thuộc hạng mục vòm thép của cầu chính. Theo phương án thi công, mỗi nhịp cầu có 18 đốt vòm, khối lượng mỗi cấu kiện dao động từ 25 đến 62 tấn. Các đốt thép được sản xuất tại Hạ Long (Quảng Ninh), sau đó vận chuyển kết hợp bằng đường bộ và đường thủy về công trường.

Việc lắp dựng được thực hiện bằng phương pháp cẩu lắp trên hệ đà giáo cố định. Mỗi nhịp huy động khoảng 70 công nhân cùng 8 cần cẩu có tải trọng từ 100 đến 500 tấn. Để kiểm soát hình học kết cấu, nhà thầu sử dụng máy toàn đạc có độ chính xác cao và công nghệ quét 3D; từng cấu kiện được kiểm tra, đối chiếu trước khi ghép nối.

Với những người trực tiếp thi công trên cao, mỗi ca làm việc là một thử thách về sức khỏe, sự tập trung và ý thức an toàn. Ông Trần Văn Phương, công nhân thi công cầu Trần Hưng Đạo, quê Nghệ An, cho biết mỗi ngày ông làm việc khoảng 10 tiếng, gồm 8 tiếng ca chính và 2 tiếng tăng ca. Vị trí làm việc ở độ cao hơn 18m giữa sông. Trước mỗi ca, công nhân đều được tập huấn, phổ biến quy định an toàn lao động.

Cây cầu đang dần hiện rõ hình hài trên sông Hồng. Ảnh: Tạ Hải

Việc bắt đầu lắp dựng các đốt vòm thép là cột mốc mới của dự án. Trước đó, các đơn vị đã tập trung hoàn thành hệ thống cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ và triển khai lắp đặt dầm cầu. Từ cuối tháng 8-2026, những đốt dầm thép đầu tiên được đưa vào vị trí. Cây cầu đang dần hiện rõ hình hài trên sông Hồng.

Tổ chức nhiều mũi thi công, giữ nhịp tiến độ

Theo ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group), sau hơn một năm khởi công, phần dầm cầu đã được lắp đặt từ khoảng 2 tháng trước. Việc triển khai lắp dựng các đốt vòm thép là bước tiếp theo có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề hoàn thiện kết cấu cầu chính.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo với 6 nhịp.

Cầu Trần Hưng Đạo được thiết kế gồm 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145m, bố trí 18 đốt vòm thép, chia đều hai bên. Tổng lượng thép sử dụng cho kết cấu cầu khoảng 26.000 tấn.

Nhà đầu tư và các đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành 4 nhịp cầu thép trước Tết Nguyên đán 2027; sau Tết tiếp tục hoàn thành 2 nhịp còn lại, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trong quý II-2027, chào mừng Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, công trường duy trì 28 mũi thi công, với khoảng 700 nhân sự và hơn 120 máy móc, thiết bị. Trong đó có 19 sà lan, hàng chục cần cẩu, máy khoan, búa rung, tàu kéo cùng nhiều thiết bị chuyên dụng. Các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi, duy trì hoạt động cả trong những ngày nghỉ lễ, Tết.

"Kết quả đạt được là nhờ đội ngũ công nhân, kỹ sư bám công trường ngày đêm, cùng cách tổ chức thi công và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Các giải pháp công nghệ phù hợp cũng góp phần xử lý những yêu cầu kỹ thuật phức tạp, nhất là trong quá trình lắp dựng cấu kiện thép có trọng lượng lớn", ông Huy nói.

Công trường nằm giữa khu vực đô thị, trong khi hoạt động vận tải thủy trên sông Hồng vẫn diễn ra. Vì vậy, việc bố trí nhân lực, thiết bị và tổ chức các mũi thi công phải được tính toán kỹ lưỡng để tránh chồng chéo, ảnh hưởng lẫn nhau.

Các công đoạn được triển khai gối đầu, hạn chế thời gian chờ; khi một phần việc hoàn thành, mũi thi công tiếp theo được tổ chức ngay. Đây là yêu cầu đáng kể đối với dự án có thời gian thi công theo hợp đồng 21 tháng, tính từ ngày 19-12-2025.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ điều kiện thi công

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân, dự án cầu Trần Hưng Đạo có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 31,05ha, thuộc địa bàn 5 phường: Hồng Hà, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Bồ Đề và Long Biên. Đến nay, toàn bộ 31,05ha mặt bằng đã được tiếp nhận, đạt 100%.

Dự án thành phần xây dựng cầu chính được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất. Nhà đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành và Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà, thuộc Tập đoàn Sun Group. Tổng mức đầu tư dự án thành phần này là 7.868,888 tỷ đồng.

Cầu có tổng chiều dài khoảng 4,18km, điểm đầu tại nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn. Riêng cầu chính vượt sông Hồng dài 870m, gồm 6 nhịp vòm thép; mặt cắt ngang khoảng 43m, đáp ứng 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn đi bộ. Cùng với cầu chính, dự án còn xây dựng các tuyến đường dẫn và nút giao kết nối hai đầu cầu.

Hạng mục đường dẫn hai đầu cầu cũng đang đạt kết quả khả quan. Ảnh: Tạ Hải

Báo cáo tiến độ của Ban Quản lý dự án cho thấy, kể từ khi triển khai thi công ngày 19-12-2025, nhà đầu tư đã tổ chức 28 mũi thi công. Tại cầu chính, 128/128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ đã hoàn thành; thân các trụ từ TC2 đến TC7 đã hoàn thiện, cáp dự ứng lực đợt 1 được căng kéo. Các đơn vị đang tiếp tục triển khai kết cấu thép, đồng thời gia công dầm thép tại nhà máy cho 5/6 nhịp. Giá trị sản lượng thi công theo báo cáo đạt 3.445/7.280 tỷ đồng, tương ứng 47,32%.

Ở phía Long Biên và nút giao Cổ Linh, các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ mố trụ, thân trụ và đúc dầm được triển khai song song. Phía nút giao Hoàn Kiếm, công tác thi công cầu dẫn cũng đang được đẩy nhanh. Tiến độ các hạng mục này có ý nghĩa quan trọng bởi công trình chỉ có thể hoàn thành đồng bộ khi cầu chính, đường dẫn, nút giao và hạ tầng kết nối cùng đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, báo cáo của Ban Quản lý dự án cũng nêu một số công việc cần tiếp tục phối hợp xử lý, trong đó có việc di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi tại một số vị trí trên địa bàn các phường Hồng Hà, Hai Bà Trưng và Cửa Nam; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép thi công trong phạm vi bảo vệ đê điều. Đây là những điều kiện cần được giải quyết kịp thời để không ảnh hưởng đến các mũi thi công đang triển khai.

Với toàn bộ mặt bằng đã được tiếp nhận, các hạng mục cầu chính bước vào giai đoạn lắp dựng dầm, vòm thép. Những cấu kiện lớn lần lượt được đưa lên công trường, từng bước tạo nên hình dáng cây cầu mới bắc qua sông Hồng. Chặng đường còn lại vẫn còn nhiều phần việc phải hoàn thành, song các đơn vị đang tập trung nguồn lực, duy trì tiến độ với mục tiêu thông xe kỹ thuật trong quý II-2027.