HLV Park Hang Seo từng bị hoài nghi về khả năng thành công tại Thái Lan. Kanchanaburi Power khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng, xuất hiện tin đồn sa thải, còn những tranh cãi liên tiếp với trọng tài khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc chịu sức ép lớn. Nhưng câu chuyện đã thay đổi, Kanchanaburi vươn lên vị trí thứ hai Thai League 2, còn ông Park trở lại băng ghế chỉ đạo bằng chiến thắng 3-0 trước Chiangmai United. Đó là câu trả lời đáng chú ý nhất dành cho những người từng nghi ngờ ông.

Thời điểm sau 7 vòng đấu, Kanchanaburi chỉ đứng thứ sáu với 10 điểm. Thành tích ấy chưa tương xứng với mục tiêu thăng hạng mà CLB đặt ra khi bổ nhiệm ông Park bằng bản hợp đồng hai năm. Dư luận bắt đầu bàn về tương lai của nhà cầm quân từng đưa tuyển Việt Nam đến những thành công lịch sử. Thậm chí, Chủ tịch Prawat Kitthammakunnit phải lên tiếng khẳng định vẫn tin tưởng ông, kể cả khi đội bóng không thể giành quyền lên hạng mùa này.

Sau khởi đầu chật vật, vướng nhiều tranh cãi và tin đồn mất việc, HLV Park Hang Seo đang đưa Kanchanaburi trở lại cuộc đua thăng hạng.

Áp lực chuyên môn chưa phải vấn đề duy nhất. HLV Park Hang Seo nhiều lần phản ứng gay gắt với các quyết định của trọng tài, đặc biệt sau những kết quả không như ý. Những phát ngôn gây tranh cãi về công tác điều hành trận đấu tại Thái Lan cũng khiến ông trở thành tâm điểm chú ý. Đỉnh điểm là sự cố với một bộ phận cổ động viên sau trận gặp Pattaya United ngày 1/11, khiến FAT đưa ra án đình chỉ hai trận. Trong giai đoạn ấy, người ta nói nhiều về tính cách và những phản ứng bên ngoài đường biên hơn là cách Kanchanaburi chơi bóng.

Dù vậy, đội bóng đã không sụp đổ khi ông vắng mặt. Kanchanaburi thắng Songkhla United 3-0, sau đó hòa đội đầu bảng Khon Kaen United 2-2. Ngày trở lại, ông Park cùng các học trò tiếp tục đánh bại Chiangmai United 3-0. Payanat Thodsanid, John Baggio và Apichart Denman lần lượt ghi bàn, giúp đội bóng có chiến thắng thứ sáu sau 13 vòng đấu. Kanchanaburi hiện sở hữu 24 điểm, chỉ thua một trận và đứng thứ hai, kém Khon Kaen United 5 điểm.

Đây là bước tiến có ý nghĩa lớn. Theo thể thức Thai League 2, hai đội dẫn đầu sẽ giành quyền thăng hạng trực tiếp lên Thai League 1. Kanchanaburi vì thế không còn chỉ đặt mục tiêu bám đuổi nhóm đầu, mà đang nắm một vị trí có thể đưa họ lên giải đấu cao nhất Thái Lan. Dẫu vậy, khoảng cách với các đối thủ phía sau chưa đủ lớn để đội bóng được phép chủ quan.

Điều đáng nói nhất trong hành trình này là sự kiên định của CLB và cách ông Park đưa đội bóng trở lại đường đua. Những tranh cãi không thể bị xóa bỏ chỉ bằng một chiến thắng, cũng không thể xem vị trí thứ hai là bảo đảm cho suất thăng hạng. Nhưng bóng đá cuối cùng phải được đánh giá bằng kết quả và năng lực cạnh tranh. Ông Park từng bị nghi ngờ, còn bây giờ Kanchanaburi đang đứng trong nhóm thăng hạng trực tiếp. Đó là câu trả lời chính thức, không phải bằng phát ngôn, mà bằng những gì đội bóng thể hiện trên sân cỏ.