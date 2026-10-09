Cầu Trà Khúc 1 kỳ vọng tạo diện mạo mới cho đô thị Quảng Ngãi

Các đại biểu nhấn nút khởi công công trình cầu Trà Khúc 1.

Cầu gồm 2 nhịp chính dài 186m và 2 nhịp biên dài 75m; cầu dẫn gồm 2 nhịp dài 25m. Cầu chính sử dụng dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và dầm bê tông cốt thép dự ứng lực; cầu dẫn sử dụng dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực. Mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép, móng sử dụng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép. Cầu Trà Khúc 1 được định hình với một diện mạo kiến trúc riêng. Phương án thiết kế "Dấu ấn sông Trà" được lựa chọn với hình tượng ba vòng tròn nối tiếp nhau, gợi liên tưởng đến hình ảnh bờ xe nước trên sông Trà Khúc, thể hiện nét bản sắc văn hóa của vùng đất Quảng Ngãi. Cùng với cây cầu, dự án còn đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối, nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, kè sông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, khi hoàn thành, công trình không chỉ nâng cao năng lực kết nối giao thông, góp phần giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu mà còn mở rộng không gian đô thị, tạo điều kiện phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư. Trong tháng 10, đơn vị phải trình UBND tỉnh tiến độ chi tiết từng hạng mục và kế hoạch giải ngân; hàng tháng báo cáo khối lượng, giải ngân, nhân lực, thiết bị trên công trường, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công. Những vướng mắc vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh ngay, không để công trường chờ các thủ tục, vướng mắc. Liên danh nhà thầu và tư vấn giám sát được yêu cầu huy động đủ nhân lực, máy móc, thiết bị ngay sau lễ khởi công, tổ chức nhiều mũi thi công, thi công đồng loạt trên công trường. "Đây là công trình kết cấu thép lớn, thi công trên sông trong mùa mưa lũ, phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu, kết cấu thép và kết cấu cáp. Có phương án phòng chống lũ cho từng giai đoạn, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường", ông Nguyễn Đức Tâm yêu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, nhà thầu nào chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan sẽ xem xét thay thế theo hợp đồng đã ký kết. Các sở, ngành và UBND các phường liên quan phải coi đây là nhiệm vụ chung của tỉnh, bảo đảm nguồn vật liệu, bố trí đủ vốn theo tiến độ, giải quyết thủ tục trong thời hạn, hoàn thành bàn giao mặt bằng, tổ chức phân luồng giao thông và thi công an toàn.