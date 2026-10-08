Cầu Trà Khúc 1 gần 2.200 tỷ đồng chính thức khởi công

Lễ khởi công công trình cầu Trà Khúc 1

Công trình có tổng chiều dài tuyến chính gần 830 mét, trong đó cầu chính dài hơn 577 mét, rộng 28 mét, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Cầu được thiết kế dạng cầu dây võng tự neo, với hình tượng 3 vòng thép nối tiếp nhau gợi hình ảnh bờ xe nước trên sông Trà Khúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại lễ khởi công

Cùng với cầu Trà Khúc 1, dự án đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối, nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, kè sông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

So với cầu Trà Khúc 1 hiện hữu, hướng tuyến cầu mới được điều chỉnh lệch khoảng 11° về phía Đông, phù hợp với định hướng tổ chức giao thông, phát triển không gian đô thị và yêu cầu kết nối trong tương lai. Tại nút giao phía Bắc, phương án thiết kế giữ lại cây đa lịch sử, kết hợp với không gian công viên và cảnh quan.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cam kết triển khai thi công công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cam kết Ban sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn và nhà thầu tổ chức triển khai thi công công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Bấm nút khởi công dự án

Trong tháng 10, chủ đầu tư phải trình UBND tỉnh tiến độ chi tiết từng hạng mục và kế hoạch giải ngân. Hàng tháng phải báo cáo khối lượng, giải ngân, nhân lực, thiết bị trên công trường, đồng thời phấn đấu rút ngắn thời gian thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các vướng mắc vượt thẩm quyền phải được báo cáo ngay để xử lý, không để công trường chờ thủ tục.

Nhà thầu triển khai thi công ngay sau lễ khởi công

Liên danh nhà thầu và tư vấn giám sát phải huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị ngay sau lễ khởi công, tổ chức nhiều mũi thi công, triển khai đồng loạt trên công trường.

Do công trình có kết cấu thép lớn, thi công trên sông trong mùa mưa lũ, ông Nguyễn Đức Tâm yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu, kết cấu thép, kết cấu cáp; xây dựng phương án phòng, chống lũ cho từng giai đoạn, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Phối cảnh dự án công trình cầu Trà Khúc. Ảnh: BQLDA

Nhà thầu chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan sẽ được xem xét thay thế theo hợp đồng đã ký kết.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và UBND các phường liên quan xác định đây là nhiệm vụ chung của tỉnh, bảo đảm nguồn vật liệu, bố trí đủ vốn theo tiến độ, giải quyết thủ tục đúng thời hạn, hoàn thành bàn giao mặt bằng, tổ chức phân luồng giao thông và thi công an toàn.

Quá trình triển khai phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và rõ kết quả; thực hiện phương châm “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành công trình đúng tiến độ.

“Cơ quan nào làm chậm công trình, người đứng đầu cơ quan đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện dự án”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.

UBND tỉnh sẽ kiểm tra công trường hàng tháng; đơn vị làm tốt sẽ được ghi nhận, đơn vị chậm trễ sẽ bị chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định.

Hà Vy