Cầu Trà Khúc 1 chính thức đóng sau hơn 60 năm gắn bó với người dân Quảng Ngãi

Cầu Trà Khúc 1 chính thức đóng cửa từ 14 giờ ngày 18.10 để phục vụ thi công cầu mới

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án cầu Trà Khúc 1, việc đóng cầu được thực hiện từ ngày 18.10 theo kế hoạch nhằm phục vụ thi công các hạng mục của công trình mới.

Ngay sau khi cầu đóng cửa, đơn vị thi công sẽ triển khai xây dựng mố M2, tiếp tục làm đường công vụ phục vụ khoan cọc nhồi trụ T7, đồng thời đào đường để thi công hầm chui trên đường Tôn Đức Thắng.

Để bảo đảm giao thông trong thời gian thi công, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với chính quyền hai phường Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Sở Xây dựng tổ chức phương án phân luồng, điều tiết phương tiện.

Sau khi đóng cầu Trà Khúc 1, các phương tiện được hướng dẫn lưu thông qua cầu Thạch Bích và cầu Trà Khúc 2

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, thời gian đầu, người dân có thể chưa quen với việc thay đổi lộ trình di chuyển. Các lực lượng chức năng sẽ phối hợp hướng dẫn, phân luồng và điều tiết phương tiện, bảo đảm giao thông thông suốt.

Theo phương án tổ chức giao thông, các phương tiện di chuyển từ vòng xoay Sơn Tịnh ở bờ bắc sông Trà Khúc, phường Trương Quang Trọng, đến vòng xoay phía bờ nam, phường Nghĩa Lộ, và ngược lại có thể lựa chọn cầu Thạch Bích hoặc cầu Trà Khúc 2.

Đối với hướng qua cầu Thạch Bích, từ đường Nguyễn Văn Linh, phương tiện rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp (quốc lộ 24B), sau đó rẽ trái vào đường dẫn cầu Thạch Bích. Sau khi qua cầu, phương tiện đi thẳng đến đường Chu Văn An, rẽ trái vào đường Hai Bà Trưng, tiếp tục rẽ phải vào đường Quang Trung để đi về phía bờ nam. Chiều ngược lại thực hiện theo lộ trình tương ứng.

Đối với hướng qua cầu Trà Khúc 2, từ đường Nguyễn Văn Linh, phương tiện rẽ trái vào đường Võ Nguyên Giáp, sau đó rẽ phải vào đường tránh quốc lộ 1 để qua cầu. Khi đến bờ nam, phương tiện rẽ phải vào đường Bà Triệu, tiếp tục rẽ trái vào đường Quang Trung.

Ban Quản lý dự án đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chú ý hệ thống biển báo và hướng dẫn phân luồng, đồng thời chấp hành quy định giao thông để bảo đảm an toàn trong thời gian thi công.

Sau thời gian dài khai thác, công trình dần xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu giao thông và nhu cầu phát triển đô thị

Trước thời điểm cầu Trà Khúc 1 chính thức dừng lưu thông, nhiều người dân đã tìm đến hai đầu cầu để chụp ảnh, quay phim lưu niệm với công trình gắn bó với đô thị Quảng Ngãi suốt nhiều thập kỷ.

Bà Phạm Thị Tính (xã Đông Sơn) cho biết, khi nghe tin cầu Trà Khúc 1 sẽ đóng cửa từ 14 giờ ngày 18.10, bà tranh thủ đến ghi lại những hình ảnh cuối cùng để làm kỷ niệm.

“Tôi muốn ghi lại hình ảnh cây cầu để sau này còn có dịp nhìn lại, nhớ về cầu Trà Khúc 1. Việc đóng cầu sẽ khiến người dân đi lại có phần bất tiện, nhưng chúng tôi rất ủng hộ việc xây dựng cầu mới, góp phần làm đẹp thêm diện mạo Quảng Ngãi”, bà Tính chia sẻ.

Được xây dựng từ năm 1964, cầu Trà Khúc 1 dài khoảng 640m, gồm 19 nhịp, mặt cầu rộng khoảng 7,5m, kết cấu dầm thép. Đây là cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc, giữ vai trò quan trọng trong kết nối hai bờ bắc - nam của đô thị Quảng Ngãi.

Cầu Trà Khúc 1 gắn bó với đời sống người dân Quảng Ngãi suốt hơn 60 năm qua

Trong nhiều thập kỷ, cầu từng là tuyến giao thông huyết mạch trên quốc lộ 1 cũ, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Đến năm 2004, khi cầu Trà Khúc 2 hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu Trà Khúc 1 chủ yếu phục vụ giao thông nội thị.

Sau thời gian dài khai thác, công trình dần xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu giao thông và nhu cầu phát triển đô thị. Từ năm 2015, cầu bị hạn chế phương tiện lưu thông, trong đó xe tải bị cấm qua cầu.

Ngày 8.10, tỉnh Quảng Ngãi khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 mới với tổng mức đầu tư 2.199 tỉ đồng. Công trình có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 829,7m, trong đó phần cầu dài 577,55m, rộng 28m.

Cầu mới được thiết kế theo dạng cầu treo dây võng tự neo với ba vòng thép nối tiếp, lấy cảm hứng từ hình ảnh bờ xe nước trên sông Trà Khúc.