Cầu Trà Khúc 1 - biểu tượng mới của Quảng Ngãi

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sáng 8/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khởi công công trình cầu Trà Khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc, với tổng vốn đầu tư 2.199 tỷ đồng.

Công trình mang hình tượng bờ xe nước

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh (chủ đầu tư dự án), cầu Trà Khúc 1 là công trình quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, được lãnh đạo tỉnh và nhân dân Quảng Ngãi quan tâm, kỳ vọng.

Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua, chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công-dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, bảo đảm các điều kiện khởi công công trình theo kế hoạch.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Công trình cầu Trà Khúc 1 có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng, với tổng chiều dài tuyến chính 829,7m. Trong đó, cầu Trà Khúc 1 dài 577,55m, rộng 28m, được thiết kế theo dạng cầu treo dây võng tự neo, với sơ đồ nhịp gồm 2 nhịp chính dài 186m và 2 nhịp biên dài 75m; cầu dẫn với 2 nhịp dài 25m.

Cầu chính sử dụng dầm thép liên hợp bản bê-tông cốt thép và dầm bê-tông cốt thép dự ứng lực; cầu dẫn sử dụng dầm bản bê-tông cốt thép dự ứng lực. Mố, trụ cầu bằng bê-tông cốt thép, móng sử dụng cọc khoan nhồi bê-tông cốt thép.

Cùng với cây cầu, dự án đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối, nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, kè sông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Cầu Trà Khúc 1 mang hình tượng bờ xe nước, gợi nhớ một nét văn hóa đặc sắc về trí thông minh, bản ngã quật cường của người dân xứ Quảng. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

Về kiến trúc, công trình được tổ chức thi tuyển rộng rãi trong nước. Phương án đạt giải Nhất “Dấu ấn sông Trà” với hình tượng ba vòng tròn nối tiếp nhau, gợi liên tưởng đến hình ảnh bờ xe nước trên sông Trà Khúc, mang tính độc đáo, biểu tượng, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất Quảng Ngãi, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Đồng thời, so với cầu Trà Khúc 1 hiện hữu, hướng tuyến cầu mới được điều chỉnh lệch khoảng 11 độ về phía đông, phù hợp với định hướng tổ chức giao thông, phát triển không gian đô thị và yêu cầu kết nối trong tương lai.

Tại nút giao phía bắc, phương án thiết kế giữ lại cây đa lịch sử, kết hợp với không gian công viên và cảnh quan, tạo không gian thoáng đãng, hài hòa giữa công trình và cảnh quan đô thị, góp phần định hình không gian phát triển lâu dài của khu vực.

Công trình cầu Trà Khúc 1 sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị, tạo trục cảnh quan hai bờ sông Trà Khúc. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

Với những giá trị về giao thông, kiến trúc và cảnh quan, kết hợp với không gian Công viên Ba Tơ và cảnh quan khu vực hai bên sông Trà Khúc, cầu Trà Khúc 1 được kỳ vọng sẽ hình thành một khu vực điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan trong không gian đô thị Quảng Ngãi, tạo tiền đề cho định hướng phát triển đô thị lâu dài, hiện đại, văn minh và giàu bản sắc.

“Hôm nay, khởi công xây dựng cây cầu mới tại khu vực cầu Trà Khúc 1 hiện hữu không chỉ là đầu tư một công trình giao thông, mà còn là sự tiếp nối giữa những giá trị đã hình thành trong quá khứ với một diện mạo mới, hiện đại hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị của tỉnh trong giai đoạn mới. Cây cầu cũ sẽ còn mãi trong ký ức của bao thế hệ; cây cầu mới sẽ viết tiếp câu chuyện phát triển của tỉnh Quảng Ngãi”, ông Trần Hoàng Vĩnh chia sẻ.

Theo ông Trần Hoàng Vĩnh, xác định việc triển khai cầu Trà Khúc 1 là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung cao nhất trong công tác quản lý và điều hành. Do vậy, chủ đầu tư cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn và các nhà thầu tổ chức triển khai thi công công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư.

Bảo đảm công trình đạt chất lượng, hiệu quả đầu tư

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho biết, cầu Trà Khúc hiện nay được xây từ năm 1964, đến nay đã hơn 60 năm. Cây cầu đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân Quảng Ngãi hiện đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu giao thông và yêu cầu phát triển đô thị ngày càng cao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Việc đầu tư xây dựng cầu Trà Khúc kết cấu dây võng tự neo với 3 vòng thép mang hình bờ xe nước sông Trà Khúc. Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ là một công trình giao thông hiện đại mà sẽ mở rộng không gian đô thị, tạo trục cảnh quan hai bờ sông Trà Khúc và sẽ là một biểu tượng mới của Quảng Ngãi”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, hơn 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư công giải ngân trong 18 tháng tới, cùng với thương mại, dịch vụ, du lịch hai bờ sông Trà Khúc mở ra sau đó sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đưa Quảng Ngãi sớm trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Khởi công là bước đầu. Điều nhân dân chờ đợi là cây cầu được hoàn thành đúng hẹn, bảo đảm chất lượng, kiên quyết không lùi, không kéo dài, không điều chỉnh tiến độ khi không có lý do khách quan chính đáng và tiến độ không được đánh đổi bằng chất lượng. Với tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, liên danh nhà thầu và tư vấn giám sát huy động đủ nhân lực, máy móc, thiết bị ngay sau lễ khởi công; tổ chức nhiều mũi thi công, có mặt bằng đến đâu thi công đến đó. Đây là cầu kết cấu thép lớn, thi công trên sông trong mùa mưa lũ, phải kiểm soát chặt chất lượng vật liệu, kết cấu thép, cáp; có phương án phòng chống lũ cho từng giai đoạn; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Nhà thầu nào chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan sẽ xem xét thay thế theo hợp đồng.

Cầu Trà Khúc 1 được kỳ vọng sẽ hình thành một khu vực điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan trong không gian đô thị Quảng Ngãi. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

Cùng với đó, các sở, ngành và các phường liên quan phải coi đây là nhiệm vụ chung của tỉnh, bảo đảm nguồn vật liệu, bố trí đủ vốn theo tiến độ, giải quyết thủ tục trong thời hạn, hoàn thành bàn giao mặt bằng, tổ chức phân luồng giao thông, với tinh thần bảo đảm nguyên tắc 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và rõ kết quả”.