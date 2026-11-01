Câu toán khiến 4 nhà leo núi 'bó tay' tại chung kết Olympia 2026

Câu hỏi trong phần thi Về đích của Quang Minh. Ảnh: BTC,

Trong phần Về đích tại chung kết Olympia 2026 của thí sinh Quang Minh, một câu hỏi khó về Toán học khiến cả bốn thí sinh "bó tay", không đưa ra được đáp án đúng.

Nội dung câu hỏi như sau: "Để cầu may mắn trước kỳ thi, bạn A viết lên bảng cụm từ 'XINVIA' (viết liền không dấu) nối tiếp nhau 500 lần để được một dãy gồm 3.000 ký tự. Sau đó, A đếm xem từ vị trí ký tự thứ 1.500 có bao nhiêu chữ cái I. Kết quả bạn A thu được là bao nhiêu".

Sau một hồi tính toán, Quang Minh đưa ra câu trả lời "300" nhưng không đúng. Thái Dương nhấn chuông, trả lời "168". Tuy nhiên, đáp án đúng phải là "334".

Sau chương trình, trên trang cá nhân, MC Nguyễn Hữu Việt Khuê đã chia sẻ cách giải chi tiết cho câu hỏi này.

Theo anh, cụm từ "XINVIA" có 6 chữ cái, trong đó chữ "I" xuất hiện 2 lần ở vị trí thứ 2 và vị trí thứ 5. Nghĩa là khi viết lặp lại, các vị trí của chữ "I" sẽ tương ứng với số chia 6 dư 2 và số chia 6 dư 5.

Bài toán trở thành tìm xem từ vị trí 500 đến 1.500 có bao nhiêu số chia 6 dư 2 và bao nhiêu số chia 6 dư 5. Cách tính cụ thể như sau:

Đối với các số chia 6 dư 2 (từ 500 đến 1.500): Số đầu tiên là 500, số cuối cùng là 1.496. Áp dụng công thức tính số số hạng là (Số cuối - số đầu) / khoảng cách + 1, ta có: (1.496 - 500) : 6 + 1 = 167.

Đối với các số chia 6 dư 5 (từ 500 đến 1.500): Số đầu tiên là 503, số cuối cùng là 1.499. Tương tự, ta có: (1.499 - 503) : 6 + 1 = 167.

Cộng hai kết quả lại, ta có 167 + 167 = 334.

Đây thực chất là một bài toán nâng cao cấp 1, nhưng theo MC Việt Khuê, các thí sinh chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn trong không khí căng thẳng, kịch tính của trận chung kết.

"Thời gian đó có lẽ chỉ đủ để bấm máy tính chứ không kịp để suy nghĩ", anh chia sẻ.

Để tăng tốc độ làm bài, MC Việt Khuê gợi ý thí sinh có thể nhận thấy từ 500 đến 1.500 có số lượng các số chia 6 dư 2 và dư 5 bằng nhau. Do đó, chỉ cần tính một loại ra 167 rồi nhân đôi lên là ra kết quả 334.

Sau khi đưa ra cách giải, MC Việt Khuê gửi lời chúc mừng bốn nhà leo núi đã thể hiện hết mình trong trận chung kết. Trong đó, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã giành vòng nguyệt quế một cách xứng đáng.

MC Việt Khuê là học sinh nổi bật tại lớp chuyên Toán, trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: FBNV.

MC Việt Khuê sinh năm 1983, tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Việt Khuê. Anh là người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ mùa thứ 8 đến mùa thứ 13. Ngoài công việc truyền hình, hiện tại, Việt Khuê còn mở lớp dạy Toán cho học sinh dưới hình thức online và trực tiếp, được nhiều phụ huynh tin tưởng gửi gắm.

Anh là con trai của GS.TSKH.NGND Nguyễn Hữu Việt Hưng - người có hàng loạt đóng góp với ngành Toán học nước nhà. Thừa hưởng tố chất của cha, thời phổ thông, Việt Khuê là học sinh nổi bật tại lớp chuyên Toán, trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Anh từng đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2002 (kỳ thi không có giải nhất).

Thời đại học, anh tốt nghiệp hệ cử nhân khoa học tài năng của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) với điểm số trung bình 9,45, trở thành thủ khoa của các thủ khoa các trường đại học tại Hà Nội năm 2006.

Việt Khuê từng chia sẻ ban đầu, anh dự định trở thành nhà khoa học như bố. Tuy nhiên, trong một lần tham gia bình luận một số trận đấu tại World Cup 2006 (theo chương trình của VTV), anh nhận ra mình đam mê truyền hình và quyết định theo đuổi lĩnh vực này.