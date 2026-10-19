Cầu Thượng Cát sau một năm thi công: Ba trụ tháp dần thành hình giữa sông Hồng

Sau một năm khởi công, công trường dự án cầu Thượng Cát đang bước vào giai đoạn triển khai đồng loạt nhiều hạng mục. Những trụ cầu bê tông cốt thép dần vươn lên giữa dòng sông Hồng, từng bước định hình diện mạo cây cầu dây văng mới ở phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội.

Theo ghi nhận tại công trường giữa tháng 10/2026, các kỹ sư, công nhân được bố trí thành nhiều mũi thi công, tập trung triển khai các hạng mục trụ cầu dưới lòng sông và trên bờ. Máy móc, sà lan hoạt động liên tục để phục vụ vận chuyển vật liệu, thi công cọc khoan nhồi, đổ bê tông trụ và đúc dầm.

Được khởi công ngày 8/10/2025, dự án xây dựng cầu Thượng Cát là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 5,2km, gồm khoảng 3,9km cầu và 1,3km đường dẫn. Trong đó, đoạn cầu dây văng vượt sông Hồng dài khoảng 780m, là hạng mục nổi bật về kết cấu và kiến trúc của toàn tuyến.

Điểm đầu dự án tại Km3+504 trên đường Kỳ Vũ, phường Thượng Cát; điểm cuối tại Km8+731 trên Quốc lộ 23B, xã Thiên Lộc.

Sau một năm thi công, giá trị khối lượng lũy kế của dự án đạt khoảng 864,7 tỷ đồng, tương đương 16,2% giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục quan trọng đã được triển khai, tạo tiền đề cho các bước thi công tiếp theo.

Đáng chú ý, tại vị trí ba trụ tháp chính giữa sông Hồng, công tác khoan cọc nhồi đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công đang chuyển sang xây dựng bệ trụ, chuẩn bị cho giai đoạn dựng tháp cầu. Đây là một trong những hạng mục quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật cao của công trình cầu dây văng.

Trên công trường, hệ thống máy móc và sà lan được huy động phục vụ thi công dưới lòng sông. Các công đoạn được triển khai nối tiếp nhằm bảo đảm điều kiện thi công và tiến độ của những hạng mục tiếp theo.

Ở hai đầu cầu, các trụ cầu chính trên bờ đã cơ bản hoàn thiện. Tại phía xã Thiên Lộc, hệ thống trụ cầu cạn đang dần hình thành, trong khi phía phường Thượng Cát, bãi đúc dầm được bố trí ngay cạnh công trường để phục vụ quá trình xây dựng.

Để đáp ứng tiến độ đề ra, các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc và tổ chức thi công theo phương án “3 ca, 4 kíp”. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời, tập trung vào các hạng mục cọc khoan nhồi, bê tông trụ và đúc dầm.

Với đặc thù công trình vượt sông, quá trình thi công cầu Thượng Cát đòi hỏi sự phối hợp giữa các hạng mục dưới lòng sông và trên bờ. Trong đó, việc hoàn thiện bệ trụ, thi công tháp cầu và triển khai kết cấu nhịp là những bước quan trọng để định hình cây cầu dây văng.

Những trụ cầu đang vươn lên giữa sông Hồng cho thấy diện mạo công trình từng bước rõ nét hơn sau một năm khởi công. Tuy nhiên, với khối lượng công việc còn lại lớn, việc duy trì tiến độ thi công và bảo đảm chất lượng kỹ thuật sẽ là yêu cầu quan trọng trong thời gian tới. Theo kế hoạch, dự án cầu Thượng Cát sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027.

Khi đưa vào khai thác, cây cầu được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực phía Bắc sông Hồng với các khu vực khác của Thủ đô, đồng thời kết nối với tuyến Vành đai 3,5. Công trình cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Tây Bắc Hà Nội, tạo thêm điều kiện đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực hai bên sông Hồng.