Cầu thủ Xuân Son hội ngộ ca sĩ MONO, RHYDER

Người hâm mộ phấn khích khi gặp cầu thủ Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên cùng 2 ca sĩ MONO và RHYDER tại một sự kiện thời trang ở Hà Nội.

Từ trái qua: Đỗ Hoàng Hên, RHYDER, MONO và Xuân Son.

Hai ca sĩ trong trang phục hàng hiệu khoẻ khoắn và thời thượng đã chinh phục fan với những màn trình diễn âm nhạc sôi động, góp phần khuấy động không khí, tạo nên dấu ấn cho đêm tiệc dành cho cộng đồng yêu thể thao, thời trang và phong cách sống tại Hà Nội.

RHYDER tên thật là Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001, quê Thanh Hóa. Anh bắt đầu được công chúng biết đến khi đoạt Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Quang Anh đã tốt nghiệp ngành trung cấp trống jazz, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Sau vài năm "im hơi lặng tiếng", Quang Anh gây chú ý khi xuất hiện tại Rap Việt, Anh trai say hi với nghệ danh RHYDER.

RHYDER sôi động trên sân khấu.

Các nhạc phẩm anh từng phát hành của RHYDER như Chịu cách mình nói thua, Sau cơn mưa, Dân chơi sao phải khóc... đều nhận được sự ủng hộ. Năm 2024, anh được vinh danh tại nhiều giải thưởng như: Gương mặt trẻ ấn tượng, Top 10 nhân vật truyền cảm hứng, Top 10 ca khúc được yêu thích của Làn Sóng Xanh.

RHYDER vừa gây chú ý với MV Trong đôi mắt thiếu nữ hút gần 2 triệu lượt xem trên YouTube sau vài ngày với phong cách mới mẻ.

MONO hút hồn fan nữ.

MONO tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000 tại Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Được biết đến rộng rãi là em trai của ca sĩ Sơn Tùng M-TP nhưng MONO cũng tạo dựng được sự nghiệp âm nhạc riêng với phong cách ấn tượng cùng lượng fan hùng hậu và thành tích đáng nể.

Album đầu tay ra mắt tháng 8/2022 của MONO có nhiều ca khúc nổi bật trong đó đáng kể nhất là bản hit Waiting For You. Các ca khúc Em xinh, Chăm hoa của MONO cũng thành công không kém. MV mới của MONO mang tên Công tử văn thơ trong album Mỹ điệu ca hiện đạt gần 5 triệu lượt xem trên YouTube. Bên cạnh đó, podcast Mỹ điệu quán của anh với các khách mời nổi tiếng cũng rất thành công.

Khán giả có bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn.

Ảnh: BTC