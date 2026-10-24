Cầu thủ West Ham ghi hai bàn từ giữa sân

Pha ghi bàn ấn tượng của Fearon.

Phút 35, tiền vệ người Anh cướp bóng từ chân Josh Cullen trước khi dẫn thêm vài mét. Nhận thấy thủ môn Lewis Forshaw dâng cao, Fearon quyết định thực hiện pha dứt điểm táo bạo. Bóng bay qua đầu người gác đền Burnley rồi đi thẳng vào lưới, khiến các cầu thủ và khán giả không khỏi bất ngờ.

Điều khó tin hơn xảy ra ở phút bù giờ hiệp một. Cullen một lần nữa để mất bóng, tạo cơ hội cho Fearon quan sát vị trí của Forshaw. Thấy thủ môn đối phương tiếp tục đứng xa khung thành, tiền vệ 19 tuổi không ngần ngại tung cú sút từ giữa sân. Bóng lại bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Burnley.

Hai bàn thắng đặc biệt góp phần giúp West Ham giành chiến thắng 3-1 thuộc giải Premier League 2. Những đoạn video ghi lại các pha lập công nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Một tài khoản viết: "Hãy nhớ lấy cái tên này. Cậu nhóc thật sự quá xuất sắc". Người khác bình luận rằng ghi bàn từ giữa sân là hiếm, nhưng làm được điều đó hai lần trong cùng một trận đấu còn khó tin hơn.

Sau trận, Fearon thừa nhận gió lớn góp phần giúp những cú sút thành công. "Tôi thử dứt điểm từ vị trí đó trong hai trận trước nhưng không thành công. Gió giúp ích rất nhiều và tôi nhận thấy thủ môn đứng cao. Lần thứ hai, tôi cũng phân vân không biết có nên thử lại hay không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sút", anh chia sẻ.

Fearon gia nhập học viện West Ham sau khi bị Chelsea thanh lý ở cấp độ U14. Tiền vệ trẻ này cũng có màn ra mắt đội một West Ham trong trận giao hữu trước mùa giải với Manchester United năm 2025.