Hai bàn thắng đẹp mắt đi vào dấu ấn lịch sử

U17 Việt Nam đã có màn ra quân đầy cảm xúc tại VCK U17 World Cup 2026 khi đối đầu với U17 Bỉ. Dù phải nhận thất bại 2-3, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn khiến người hâm mộ tự hào bằng tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc và những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Ngay phút thứ 4, Sỹ Bách tạo nên dấu mốc đáng nhớ khi thực hiện pha đánh gót tinh tế, đưa bóng vào lưới U17 Bỉ.

U17 Việt Nam có trận đấu Kiên Cường trước U17 Bỉ. Ảnh: VFF.

Đây là bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại VCK U17 World Cup 2026 tổ chức trên đất Qatar. Pha lập công không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn cho thấy sự tự tin, táo bạo của các cầu thủ trẻ Việt Nam trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Sau bàn mở tỷ số, U17 Việt Nam tiếp tục nỗ lực duy trì thế trận. Tuy nhiên, U17 Bỉ đã tận dụng tốt những cơ hội để ghi liền ba bàn thắng.

Moorthamer gỡ hòa ở phút 39, Achaba nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 43 trước khi Philips ghi bàn thứ ba cho đội bóng châu Âu ở phút 59.

Nguyễn Lực lập siêu phẩm từ chấm phạt góc

Không chấp nhận buông xuôi khi bị dẫn trước, U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện quyết tâm tìm kiếm bàn thắng. Điểm nhấn đến trong hiệp 2 với khoảnh khắc xuất thần của Nguyễn Lực.

Từ tình huống đá phạt góc, tiền vệ U17 Việt Nam thực hiện cú đá có quỹ đạo khó tin, đưa bóng cuộn thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Seghers hoàn toàn bất lực.

U17 Việt Nam lần đầu tiên tham dự VCK U17 World Cup tạo nên 2 siêu phẩm đẹp mắt. Ảnh: FIFA.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 không chỉ là một siêu phẩm mà còn thắp lên hy vọng cho U17 Việt Nam trong những phút còn lại.

Dù không thể tạo nên màn ngược dòng, U17 Việt Nam vẫn có quyền tự hào về những gì đã thể hiện.

Hai bàn thắng đẹp mắt, tinh thần thi đấu quả cảm và sự kiên trì trước đối thủ mạnh là những tín hiệu tích cực cho hành trình tại đấu trường thế giới.