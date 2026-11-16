Cầu thủ Việt Nam sinh năm 2009 được trang FIFA World Cup đăng bài là ai?

Tóm tắt chung: Tài khoản Instagram chính thức của FIFA World Cup bất ngờ đăng tải hình ảnh giới thiệu tiền vệ trẻ Chu Ngọc Nguyễn Lực của đội tuyển U17 Việt Nam ngay trước thềm VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Cầu thủ sinh năm 2009 quê tại huyện Thanh Chương (Nghệ An), sở hữu chiều cao 1m75 và là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo CLB Hà Nội.

Nguyễn Lực từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) giải U17 Đông Nam Á, được FIFA vinh danh là một trong những nhân tố đáng xem nhất bảng G nhờ phong độ thăng hoa ở loạt trận giao hữu tiền giải đấu.

Chỉ ít ngày trước khi Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 chính thức khởi tranh, tài khoản Instagram chính thức của FIFA World Cup đã bất ngờ đăng tải hình ảnh giới thiệu tiền vệ trẻ Chu Ngọc Nguyễn Lực của đội tuyển U17 Việt Nam. Động thái này lập tức tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Chu Ngọc Nguyễn Lực xuất hiện trên trang FIFA World Cup.

Trong phần giới thiệu, FIFA đã khái quát những nét nổi bật nhất về chân sút sinh năm 2009, như quê quán tại Thanh Chương, Nghệ An. Cũng giống như bao đứa trẻ xứ Nghệ khác, tình yêu bóng đá của Chu Ngọc Nguyễn Lực nhen nhóm từ những trận cầu chân đất trên sân làng. Sở hữu chiều cao 1m75 cùng thể hình cân đối, Nguyễn Lực từng bước khẳng định năng lực và trưởng thành vượt bậc tại lò đào tạo danh tiếng của CLB Hà Nội.

Bảng thành tích ấn tượng ở lứa tuổi trẻ chính là bệ phóng vững chắc đưa tên tuổi Chu Ngọc Nguyễn Lực vươn tầm châu lục. Anh được FIFA trang trọng giới thiệu cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) giải U17 Đông Nam Á, cũng như tiết lộ hình mẫu thần tượng của anh là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và ngôi sao hàng đầu thế giới Kevin De Bruyne.

Trước đó không lâu, trên trang chủ chính thức của giải đấu, FIFA cũng đã điền tên tiền vệ mang áo số 12 của U17 Việt Nam vào danh sách những gương mặt đáng xem nhất tại bảng G. Giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao nền tảng kỹ thuật cá nhân khéo léo, nhãn quan chiến thuật hiện đại cùng khả năng tung ra những đường chuyền đa dạng, giàu tính đột biến của chân sút trẻ tuổi này.

Sự ưu ái từ truyền thông quốc tế hoàn toàn có cơ sở khi Chu Ngọc Nguyễn Lực đã có màn trình diễn thăng hoa trong giai đoạn vừa qua. Ở trận giao hữu tổng duyệt gặp đối thủ U17 Panama, chính Lực là người thực hiện thành công quả phạt đền, giúp U17 Việt Nam giữ lại trận hòa 1-1. Pha lập công giúp thầy trò đội tuyển U17 Việt Nam khép lại chuỗi trận tập huấn trước giải với thành tích bất bại đầy tự tin.

Chu Ngọc Nguyễn Lực được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á 2026.

Theo lịch thi đấu chính thức tại bảng G VCK FIFA U17 World Cup 2026, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội sẽ bước vào trận ra quân đầy thử thách gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11 (theo giờ Việt Nam). Tiếp đó, đội tuyển sẽ lần lượt chạm trán U17 New Zealand và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với U17 Mali để cạnh tranh tấm vé vào vòng loại trực tiếp.