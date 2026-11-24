“Cảm xúc của tôi có chút tiếc nuối vì U17 Việt Nam chưa thể giành 3 điểm. Tuy nhiên, đây cũng là bài học kinh nghiệm quý giá trước những trận đấu tiếp theo. HLV nhắc nhở toàn đội cần tự tin hơn, phối hợp nhuần nhuyễn những phương án đã chuẩn bị. Về các bàn thua, chúng tôi mắc một số sai lầm cá nhân không đáng có, nhưng các cầu thủ còn trẻ và hoàn toàn có thể rút kinh nghiệm, sửa chữa”, Nguyễn Lực chia sẻ sau trận hoà U17 New Zealand 3-3.

Theo tiền vệ U17 Việt Nam, đội bóng không quá lép vế về chuyên môn trước New Zealand, ngoại trừ sự khác biệt về thể hình. Các cầu thủ cần cải thiện sự tự tin, mạnh dạn cầm bóng và chủ động triển khai lối chơi. Hướng đến trận cuối gặp Mali, Nguyễn Lực hy vọng toàn đội phân tích kỹ đối thủ để chuẩn bị phương án phòng ngự, phản công hiệu quả hơn.

Nguyễn Lực thi đấu rất cố gắng. Ảnh: M.A

Trong khi đó, Lê Trọng Đại Nhân cho biết: "Chúng em cố gắng hết sức, nhưng sự chênh lệch về thể hình khiến đội gặp bất lợi ở một số tình huống cố định. Đây thực sự là điều đáng tiếc. Dù vậy, tinh thần chiến đấu của toàn đội rất mạnh mẽ. Bằng chứng là U17 Việt Nam ba lần gỡ hòa, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Mục tiêu ban đầu là giành chiến thắng để tạo lợi thế cho trận đấu tiếp theo, nhưng đội nỗ lực hết mình. Với những gì đã thể hiện, tỷ số hòa 3-3 cũng là kết quả có thể chấp nhận được”.

U17 Việt Nam còn cơ hội đi tiếp. Ảnh: M.A

Nguyễn Duy Khang, cầu thủ ghi bàn ấn định tỷ số 3-3, chia sẻ: "Tôi rất mệt, nhưng mỗi lần nhìn xuống lá cờ bên ngực áo, tôi lại nghĩ tất cả những nỗ lực đều dành cho đất nước. Chúng tôi cảm thấy mình có thể chạy thêm nữa, cống hiến nhiều hơn nữa. Thực sự tôi rất hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội thi đấu cho đội tuyển U17 quốc gia”.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cảm ơn sự động viên từ HLV Cristiano Roland và các đồng đội sau màn trình diễn chưa như mong muốn của cá nhân.

U17 Việt Nam đối đầu U17 Mali vào ngày 26/11 trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu giành chiến thắng ở trận đấu này.

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