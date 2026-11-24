Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục là điểm sáng của U17 Việt Nam trong trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand thuộc lượt 2 vòng bảng World Cup U17-2026.

Sau bàn thắng từ tình huống phạt góc ở trận ra quân gặp U17 Bỉ, tiền vệ này sút phạt thành bàn cân bằng tỷ số 1-1 trước New Zealand. Đây là bàn thắng thứ hai của Nguyễn Lực tại FIFA U17 World Cup 2026, đưa anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi hai bàn tại một kỳ World Cup 11 người.

Nguyễn Lực (10) và đồng đội ăn mừng bàn thắng gỡ hoà 1-1 trước New Zealand (Ảnh: VFF)

Dù vậy, tiền vệ này vẫn không giấu được sự tiếc nuối khi đội nhà chỉ giành được một điểm.

“Cảm xúc của em lúc này có chút tiếc nuối vì toàn đội chưa thể giành 3 điểm. Tuy nhiên, đây cũng là bài học kinh nghiệm quý giá trước những trận đấu tiếp theo. HLV đã nhắc nhở chúng em cần tự tin hơn, phối hợp nhuần nhuyễn những phương án đã chuẩn bị. Về các bàn thua, toàn đội mắc một số sai lầm cá nhân không đáng có, nhưng chúng em còn trẻ và hoàn toàn có thể rút kinh nghiệm, sửa chữa”, Nguyễn Lực chia sẻ.

Theo tiền vệ U17 Việt Nam, đội bóng không quá lép vế về chuyên môn trước New Zealand, ngoại trừ sự khác biệt về thể hình. Các cầu thủ cần cải thiện sự tự tin, mạnh dạn cầm bóng và chủ động triển khai lối chơi. Hướng đến trận cuối gặp Mali, Nguyễn Lực hy vọng toàn đội sẽ phân tích kỹ đối thủ để chuẩn bị phương án phòng ngự, phản công hiệu quả hơn.

Trong khi đó, Lê Trọng Đại Nhân, tác giả bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 58, đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các đồng đội. Dù chưa hài lòng với màn trình diễn cá nhân, tiền đạo thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel cho biết anh đã nhận được sự động viên kịp thời từ HLV Cristiano Roland.

“Chúng em đã cố gắng hết sức, nhưng sự chênh lệch về thể hình khiến đội gặp bất lợi ở một số tình huống cố định. Đây thực sự là điều đáng tiếc. Dù vậy, tinh thần chiến đấu của toàn đội hôm nay rất mạnh mẽ. Bằng chứng là chúng em đã ba lần gỡ hòa, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Mục tiêu ban đầu là giành chiến thắng để tạo lợi thế cho trận đấu tiếp theo, nhưng toàn đội đã nỗ lực hết mình. Với những gì đã thể hiện, tỷ số hòa 3-3 cũng là kết quả có thể chấp nhận được”, Đại Nhân chia sẻ.

Đại Nhân ăn mừng bàn gỡ 2-2 (Ảnh: VFF)

Trương Nguyễn Duy Khang, cầu thủ ghi bàn ấn định tỷ số 3-3, cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc. Cầu thủ thuộc biên chế PVF cho biết việc ghi bàn cho đội tuyển là niềm hạnh phúc và tự hào, đặc biệt khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam trên sân đấu.

“Em rất mệt, nhưng mỗi lần nhìn xuống lá cờ bên ngực áo, em lại nghĩ tất cả những nỗ lực đều dành cho đất nước. Chúng em cảm thấy mình có thể chạy thêm nữa, cống hiến nhiều hơn nữa. Thực sự em rất hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội thi đấu cho đội tuyển U17 quốc gia”, Duy Khang bày tỏ.

Về phần mình, tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cũng ghi nhận tinh thần thi đấu của toàn đội, đồng thời cảm ơn sự động viên từ HLV Cristiano Roland và các đồng đội sau màn trình diễn chưa như mong muốn của cá nhân.

“Chúng em đã thi đấu quả cảm để giành lại một điểm quý giá. Em nhận thấy cá nhân em hôm nay chơi chưa tốt và chưa thể cống hiến hết mình. Thầy Roland động viên em cố gắng thêm vài phút, cứ thi đấu hết sức, nếu mệt thầy sẽ thay người. Em rất cảm ơn HLV và các đồng đội luôn sát cánh”, Minh Thủy chia sẻ.

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam có một điểm và sẽ đối đầu U17 Mali vào 20h ngày 26-11 trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng World Cup U17-2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới một kết quả tích cực, khép lại hành trình vòng bảng bằng tinh thần và quyết tâm cao nhất.