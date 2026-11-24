Đêm 23/11, U17 Việt Nam hòa 3-3 U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Dù không thể giành trọn 3 điểm trước U17 New Zealand, các cầu thủ Việt Nam thể hiện quyết tâm giành kết quả tích cực ở cuộc đối đầu với Mali.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực chia sẻ: “Cảm xúc của em lúc này có chút tiếc nuối vì toàn đội chưa thể giành 3 điểm. Tuy nhiên, đây cũng là bài học kinh nghiệm quý giá trước những trận đấu tiếp theo. Huấn luyện viên đã nhắc nhở chúng em cần tự tin hơn, phối hợp nhuần nhuyễn các phương án đã chuẩn bị. Về các bàn thua, toàn đội mắc một số sai lầm cá nhân không đáng có, nhưng chúng em còn trẻ và hoàn toàn có thể rút kinh nghiệm, sửa chữa”.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn giúp U17 Việt Nam cân bằng tỷ số 1-1. (Ảnh: VFF)

Theo Nguyễn Lực, ngoài bất lợi về thể hình, U17 Việt Nam không thua kém quá nhiều so với đại diện châu Đại Dương về mặt chuyên môn. Tiền vệ này cho rằng các đồng đội cần mạnh dạn kiểm soát bóng, tự tin hơn trong khâu tổ chức tấn công. Trước cuộc chạm trán với U17 Mali, toàn đội cần nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ để xây dựng phương án phòng ngự và phản công phù hợp.

Lê Trọng Đại Nhân, người ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 58, cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi U17 Việt Nam không đạt được mục tiêu đề ra. Dù chưa thực sự hài lòng với phong độ cá nhân, chân sút thuộc biên chế Thể Công Viettel đánh giá cao bản lĩnh của toàn đội khi liên tiếp vượt qua những thời điểm khó khăn.

“Chúng em đã cố gắng hết sức, nhưng sự chênh lệch về thể hình khiến đội gặp bất lợi ở một số tình huống cố định. Đây thực sự là điều đáng tiếc. Dù vậy, tinh thần chiến đấu của toàn đội hôm nay rất mạnh mẽ. Bằng chứng là chúng em đã ba lần gỡ hòa, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng”, Đại Nhân cho biết.

Trong khi đó, Trương Nguyễn Duy Khang, người ghi bàn giữ lại một điểm cho U17 Việt Nam ở những phút bù giờ, không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến khoảnh khắc lập công. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo PVF cho biết niềm tự hào khi khoác áo đội tuyển quốc gia trở thành động lực giúp anh vượt qua sự mệt mỏi trên sân.

“Em rất mệt, nhưng mỗi lần nhìn xuống lá cờ bên ngực áo, em lại nghĩ tất cả những nỗ lực đều dành cho đất nước. Chúng em cảm thấy mình có thể chạy thêm nữa, cống hiến nhiều hơn nữa. Thực sự em rất hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội thi đấu cho đội tuyển U17 quốc gia”, Duy Khang bày tỏ.

Tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cũng dành lời cảm ơn tới HLV Cristiano Roland và các đồng đội. Cầu thủ này tự nhận bản thân chưa có màn trình diễn như kỳ vọng, song sự động viên từ ban huấn luyện đã giúp anh tiếp tục nỗ lực trong thời gian có mặt trên sân.

Với một điểm sau 2 lượt trận, U17 Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu mang tính quyết định với U17 Mali ngày 26/11.