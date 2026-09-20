Cầu thủ tuyển Việt Nam cao gần 2 m nổi bật ở khai mạc ASIAD 2026

Tối 19/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiến vào sân vận động Paloma Mizuho trong lễ khai mạc ASIAD 20 tại Nhật Bản. Việt Nam cử gần 350 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. Ảnh: M.D.

Dẫn đầu đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc ASIAD 2026 gồm đội trưởng bóng chuyền nữ Lê Thanh Thúy và trung vệ Đinh Quang Kiệt. Với chiều cao 1,96 m, Quang Kiệt đang là cầu thủ có chiều cao tốt nhất đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: M.D.

Quang Kiệt giương quốc kỳ khi Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành. Nhiệm vụ tại lễ khai mạc đánh dấu cột mốc mới của cầu thủ vừa vô địch ASEAN Cup 2026 và chuyển sang khoác áo CLB Công an TPHCM. Ảnh: M.D.

Trước giờ khai mạc, Quang Kiệt và Thanh Thúy đứng ở hàng đầu, chờ tới hiệu lệnh đoàn Việt Nam tiến vào sân. Đây là lần đầu trung vệ sinh năm 2007 tham dự ASIAD. Ảnh: M.D.

Sau buổi lễ, Quang Kiệt đăng ảnh lưu niệm ghi lại khoảnh khắc đặc biệt. Chia sẻ với PV Tiền Phong từ Nhật Bản, cầu thủ nói: “Tôi vui và tự hào khi được lựa chọn cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Đây là kỷ niệm, cũng là cột mốc đáng nhớ khi tham dự ASIAD. Tôi lấy đây làm động lực để tập luyện, thi đấu thật tốt ở những trận sắp tới”.

Đinh Quang Kiệt sinh năm 2007, trúng tuyển khóa 5 Học viện HAGL năm 13 tuổi, được đôn lên đội một năm 2024. Tháng 8/2025, Quang Kiệt lần đầu được HLV Kim Sang-sik đưa vào danh sách triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Anh có trận đầu tiên cho đội tuyển ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia. Trong ảnh, Quang Kiệt cùng Xuân Son và đồng đội ăn mừng trên sân Mỹ Đình sau khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: Như Ý.

Cầu thủ sinh năm 2007 ít cập nhật đời tư trên mạng xã hội. Sau chức vô địch Đông Nam Á, anh đăng ảnh bên chiếc cúp cùng dòng trạng thái: “Nhà vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026”. Danh hiệu này khép lại mùa giải có nhiều bước tiến của trung vệ trẻ.

Trước khi lên đội tuyển quốc gia, Quang Kiệt tích lũy kinh nghiệm từ các giải trẻ và V.League. Trong một bài đăng hồi tháng 5, anh chia sẻ loạt ảnh thi đấu cùng dòng trạng thái: “Ngày vui và hạnh phúc”. Đây cũng là giai đoạn cuối của Quang Kiệt trong màu áo đội bóng đào tạo anh từ năm 13 tuổi.

Ngoại binh Jairo Rodrigues từng đăng ảnh thi đấu cùng Quang Kiệt và nhắn: “Làm tốt lắm, em trai”. Sự động viên từ đàn anh là một trong những dấu ấn của Quang Kiệt tại HAGL trước khi anh chuyển sang đội bóng mới.

Quang Kiệt khoe huy chương và cúp vô địch Giải U21 quốc gia 2024 trong màu áo HAGL. Danh hiệu là một phần trong hành trình trưởng thành tại đội bóng phố Núi, trước khi anh tạo dấu ấn ở V.League và được gọi lên đội tuyển Việt Nam.

Theo số liệu của VPF, mùa giải 2025/2026, anh ra sân 25 trận trên mọi đấu trường, thi đấu 2.115 phút, ghi một bàn và có một kiến tạo.

Trước mùa giải 2026/2027, Quang Kiệt chia tay HAGL để gia nhập CLB Công an TPHCM. Anh có tên trong danh sách đăng ký của đội chủ sân Thống Nhất và tiếp tục mặc áo số 5.

Transfermarkt định giá Quang Kiệt ở mức 150.000 euro, tương đương hơn 4,6 tỷ đồng. Ở tuổi 19, anh được kỳ vọng tăng thêm lựa chọn cho hàng phòng ngự CLB Công an TPHCM tại V.League, Cúp Quốc gia và Giải vô địch các CLB Đông Nam Á.