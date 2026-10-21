Cầu thủ trường Ngô Gia Tự - Hà Đông không bỏ cuộc đến những giây phút cuối cùng

Chiều 21-10, THPT Ngô Gia Tự gặp đối thủ cùng đến từ Hà Đông là THPT Lê Quý Đôn ở lượt trận mở màn bảng E

"Tiếp lửa" cho các cầu thủ trường Ngô Gia Tự là đội cheerleader xinh đẹp

Sự xuất hiện của họ khiến khán đài sân Xuân Đỉnh thêm sôi động và màu sắc

Trường Ngô Gia Tự nhập cuộc chủ động hơn...

... nhưng bất ngờ nhận bàn thua ngay phút thứ 4 sau một sai sót hàng thủ

Đội bóng áo đỏ miệt mài tấn công sau đó

Họ chơi bài bản, lớp lang và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý

Tuy nhiên, khi còn chưa tìm thấy bàn gỡ, THPT Ngô Gia Tự lại phải nhận thêm bàn thua sau cú "hồi mã thương" của đối thủ ở phút 24

Sang hiệp 2, THPT Ngô Gia Tự vẫn tấn công không mệt mỏi

Họ chơi trên chân hoàn toàn, chỉ tiếc là chưa thể biến cơ hội thành bàn thắng

Phút 40, đội bóng áo đỏ được hưởng penalty sau khi đối phương mắc lỗi trong vòng cấm. Từ chấm đá phạt, Gia Bảo lạnh lùng gỡ 1-2

Các cầu thủ ảo đỏ khẩn trương đưa bóng về vạch giữa sân vì họ hiểu rằng thời gian không còn nhiều

Sự phấn khích của các cô gái hoạt náo viên bên phía THPT Ngô Gia Tự...

... khi đội nhà có bàn gỡ

Hy vọng lại được thắp lên

Có bàn gỡ, THPT Ngô Gia Tự tiếp tục thi đấu không biết mệt mỏi, không ngừng bỏ cuộc cho đến những giây phút cuối cùng

Chỉ có điều, may mắn không mỉm cười với đội bóng áo đỏ khi các cơ hội lần lượt trôi qua trong tiếc nuối

Thua trận 1-2 là kết quả đáng tiếc, nhưng THPT Ngô Gia Tự vẫn cho thấy rất nhiều nét tích cực, đặc biệt là trong lối chơi và thái độ thi đấu khi bị dẫn 2 bàn. Thầy trò HLV Đỗ Tiến Đạt vẫn còn 2 trận đấu ở vòng bảng để sửa sai.