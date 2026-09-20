Cầu thủ trụ cột báo tin kém vui cho tuyển Việt Nam ngay trước FIFA ASEAN Cup 2026

Hôm 18/9, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 23 cầu thủ để chuẩn bị cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Indonesia.

Không lâu sau, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã phải có sự điều chỉnh khi trung vệ Nguyễn Thành Chung chưa đạt thể trạng tốt nhất và không thể dự giải.

Thành Chung lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo một số nguồn tin, Thành Chung đang bị quá tải và được khuyến cáo cần có thời gian nghỉ ngơi để tránh nguy cơ gặp chấn thương.

Việc Thành Chung không thể dự giải là tổn thất lớn, bởi trung vệ này đang giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam.

Chỉ chưa đầy một tháng trước, Thành Chung là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong hành trình tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Trung vệ của Hà Nội FC đá chính cả 8 trận tại AFF Cup 2026 và có tới 7 trận thi đấu trọn vẹn 90 phút. Đây là con số cho thấy mức độ tin tưởng rất lớn mà HLV Kim Sang-sik dành cho cầu thủ này.

Trong sơ đồ ba trung vệ thường được HLV Kim Sang-sik sử dụng, Thành Chung chủ yếu đảm nhiệm vị trí ở trung tâm. Đây là khu vực đòi hỏi khả năng đọc tình huống, tranh chấp và chỉ huy hàng thủ.

Nhưng mật độ thi đấu dày đặc trong thời gian ngắn đã ảnh hưởng đến thể trạng của Thành Chung. Sau khi hoàn thành 8 trận tại AFF Cup 2026, trung vệ này trở lại Hà Nội FC và gần như ngay lập tức tiếp tục thi đấu ở V-League.

Ngày 5/9, Thành Chung chơi trọn vẹn 90 phút trong trận Hà Nội FC thua Công an TP.HCM 1-3 tại vòng 1. Một tuần sau, anh tiếp tục đá chính trong trận gặp SLNA và phải sớm rời sân vì bị đau.

Với việc Thành Chung rút lui, tuyển Việt Nam còn lại 5 cầu thủ có thể chơi ở vị trí trung vệ là Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Adou Leygley Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Xuân Mạnh.

Trong số này, Việt Anh và Xuân Mạnh từng có nhiều thời gian thi đấu bên cạnh Thành Chung. Trong khi đó, Adou Minh là nhân tố mới được triệu tập lên tuyển, còn Nhật Minh và Ngọc Bảo cung cấp thêm các phương án để ban huấn luyện xoay vòng đội hình.

Dù vậy, thay thế một cầu thủ đã đá chính cả 8 trận tại AFF Cup 2026 chắc chắn không phải nhiệm vụ đơn giản.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải tính toán lại cách bố trí hàng phòng ngự, đặc biệt trong những trận đấu có tính chất quan trọng trước Thái Lan và Philippines tại vòng bảng.

Ngô Đăng Khoa được gọi lên tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong diễn biến liên quan, sau khi Thành Chung rút lui, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa lên thay thế.

Thông tin này được đội bóng chủ quản của Ngô Đăng Khoa là CLB Công an TP.HCM xác nhận trong ngày 19/9.

Cầu thủ Việt kiều Australia có thể đảm nhiệm nhiều vị trí bên hành lang trái, từ hậu vệ đến tiền vệ hoặc tiền đạo cánh. Tốc độ cùng khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp là những điểm mạnh nhất của anh.

Ngô Đăng Khoa trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Perth Glory và từng thi đấu tại A-League trước khi trở về Việt Nam khoác áo CLB Công an TP.HCM từ đầu năm 2026.

Sau 26 trận cho Perth Glory, anh chuyển sang môi trường V-League và nhanh chóng để lại dấu ấn. Trong giai đoạn cuối mùa giải 2025-2026, Đăng Khoa ghi tổng cộng 4 bàn tại V-League và Cúp Quốc gia.

Cầu thủ Việt kiều này từng được triệu tập lên tuyển Việt Nam trong đợt chuẩn bị trước AFF Cup 2026. Tuy nhiên, anh sau đó phải rời đội vì chấn thương và không thể góp mặt tại giải đấu mà tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân ngày 21/9 và lên đường sang Indonesia vào ngày 23/9.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.