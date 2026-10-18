Cầu thủ trẻ vẫn thiếu đất diễn ở V.League

Tiền vệ Văn Khánh (bên trái) và trung vệ Quang Trường chưa được ra sân thi đấu ở mùa giải này.

Mùa giải 2026/2027, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đăng ký hai cầu thủ trẻ là tiền vệ Nguyễn Văn Khánh (SN 2008) và trung vệ Lê Quang Trường (SN 2008).

Cả hai đều trưởng thành từ lò đào tạo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và từng để lại dấu ấn ở các cấp độ trẻ. Văn Khánh từng được triệu tập lên U17 Việt Nam tham dự vòng loại và vòng chung kết U17 châu Á 2025. Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhãn quan chiến thuật cùng khả năng xử lý bóng tự tin, tiền vệ này được xem là một trong những gương mặt triển vọng của bóng đá trẻ Hà Tĩnh.

Trong khi đó, trung vệ Quang Trường gây chú ý với chiều cao 1,83 m, khả năng tranh chấp và bọc lót. Cầu thủ này cũng từng góp mặt trong đội hình U17 Việt Nam dự vòng chung kết U17 châu Á 2025 và được tập luyện cùng đội một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước mùa giải mới. Dẫu vậy, sau 5 trận chính thức đầu mùa, tính cả Cúp Quốc gia, cả Văn Khánh và Quang Trường vẫn chưa có phút thi đấu nào.

Mùa giải 2025/2026, Văn Khánh có 8 lần ra sân từ băng ghế dự bị.

Câu chuyện này lần nữa phản ánh thực trạng cầu thủ trẻ thiếu cơ hội ra sân thi đấu ở V.League. Thống kê mùa giải 2025/2026 cho thấy thời lượng thi đấu của không ít gương mặt còn khá khiêm tốn. Nguyễn Công Phương của Thể Công – Viettel chỉ có 25 phút ra sân; Trần Gia Bảo ra sân 13 trận cho Hoàng Anh Gia Lai nhưng tổng thời gian thi đấu là 237 phút, còn Nguyễn Lê Phát có 207 phút sau 7 trận trong màu áo Phù Đổng Ninh Bình.

Cầu thủ trẻ thiếu đất diễn ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Áp lực thành tích là một trong những nguyên nhân hàng đầu. V.League là cuộc đua điểm số, đặc biệt với những đội phải cạnh tranh trụ hạng. Một sai lầm của cầu thủ trẻ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu, trong khi HLV chịu sức ép phải bảo đảm thành tích.

Trong khi đó, để bắt nhịp với môi trường chuyên nghiệp, cầu thủ trẻ cần thời gian thi đấu, trải qua va vấp và dần hoàn thiện bản thân. Không phải CLB nào cũng đủ kiên nhẫn dành cho quá trình ấy. Vì vậy, ở những thời điểm quyết định, các đội thường ưu tiên cầu thủ giàu kinh nghiệm, có khả năng đáp ứng ngay yêu cầu chiến thuật.

Cùng với đó, sự cạnh tranh từ ngoại binh cũng khiến cánh cửa đội một hẹp hơn. Các CLB cần những cầu thủ có thể tạo khác biệt tức thì, trong khi những gương mặt trẻ vẫn cần thời gian hoàn thiện kỹ năng và bản lĩnh. Ở các vị trí quan trọng như trung vệ, tiền vệ trung tâm hay tiền đạo, việc cạnh tranh suất thi đấu càng khốc liệt.

Áp lực thành tích khiến cầu thủ trẻ ít có cơ hội ra sân. Ảnh Internet.

Hệ quả không chỉ nằm ở số phút ít ỏi trên sân. Thiếu trải nghiệm thực tế, cầu thủ khó hoàn thiện khả năng ra quyết định, thích nghi với áp lực và xử lý những tình huống phát sinh trong trận đấu. Quá trình chuyển tiếp từ các đội tuyển trẻ lên bóng đá chuyên nghiệp vì thế có thể bị gián đoạn. Về lâu dài, các CLB cũng khó xây dựng lực lượng kế cận, còn bóng đá Việt Nam mất đi cơ hội phát triển những nhân tố có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

Ở cấp độ giải đấu, đã đến lúc V.League có thể nghiên cứu cơ chế khuyến khích hoặc quy định quỹ phút thi đấu tối thiểu bắt buộc dành cho cầu thủ trẻ. Các CLB không nhất thiết phải trao suất đá chính ngay lập tức, nhưng cần chủ động xây dựng lộ trình sử dụng cầu thủ trẻ.

Họ có thể được đưa vào sân ở thời điểm phù hợp, bắt đầu từ những phút cuối rồi tăng dần thời lượng thi đấu. Sự dìu dắt của các đàn anh trong tập luyện và thi đấu cũng là một phần quan trọng giúp những gương mặt trẻ trưởng thành, thay vì phải tự xoay xở khi bước lên đội một.

Sông Lam Nghệ An là CLB đi đầu trong việc sử dụng cầu thủ trẻ thi đấu ở V.League. Ảnh Internet.

Thực tế, tại V.League những năm qua có một số CLB trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, trong đó nổi bật là Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa.

Tiền vệ Nguyễn Quang Vinh (SN 2005) ra sân 23 trận tại V.League mùa 2023/2024, tăng lên 24 trận ở mùa 2024/2025. Thủ môn Cao Văn Bình (SN 2005) cũng có những lần ra sân tại V.League từ mùa 2023/2024, trước khi trở thành lựa chọn thường xuyên của đội bóng xứ Nghệ ở mùa 2025/2026, với 23 trận thi đấu.

Trong khi đó, tại Thanh Hóa, tiền vệ Lê Văn Thuận (2006) ra sân 15 trận, ghi 2 bàn ở V.League mùa 2024/2025 và được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Hiện tại họ đang là trụ cột của đội bóng và thi đấu khá ấn tượng.

Cầu thủ trẻ cần được ra sân nhiều hơn để trưởng thành. Ảnh Internet.

Bóng đá Việt Nam thời gian qua không thiếu những gương mặt trẻ từng tỏa sáng ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Thách thức nằm ở chặng đường sau đó làm thế nào để họ không dừng lại ở danh tiếng của một tài năng triển vọng, mà có thể trưởng thành qua những trận đấu đỉnh cao.

Câu hỏi đặt ra với V.League không chỉ là có bao nhiêu cầu thủ trẻ được đăng ký, mà là mỗi mùa giải, họ thực sự có bao nhiêu phút thi đấu để trưởng thành?.