Cầu thủ trẻ Đà Nẵng giao lưu với đội bóng trẻ đến từ Trung Quốc

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính với không khí sôi động. Đây là hoạt động giao lưu giữa hai đơn vị, nhằm hướng tới nâng cao chất lượng công tác đào tạo trẻ. Thông qua các trận đấu, các cầu thủ được trải nghiệm, cọ xát và học hỏi; đồng thời làm quen với phong cách thi đấu mới, nâng cao bản lĩnh và kinh nghiệm.

Theo lãnh đạo Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SHB Đà Nẵng, hoạt động giao lưu, thi đấu với các đội bóng trẻ trong khu vực châu Á được đơn vị đẩy mạnh trong thời gian qua. Hiện trung tâm đào tạo các lứa cầu thủ từ U9 đến U21. Ngoài sân vận động Chi Lăng, các đội tuyển trẻ duy trì tập luyện tại sân của trung tâm tại phường Hòa Khánh. Mùa giải 2026 - 2027, trung tâm sẽ tạo điều kiện cho các lứa cầu thủ tham gia giải vô địch trẻ quốc gia để cạnh tranh danh hiệu và cọ xát chuyên môn.