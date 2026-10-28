Cầu thủ thích thú trải nghiệm sân đấu tuyệt đẹp Trường Đại học Anh quốc Việt Nam

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam dự kiến có hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ New Zealand vào các ngày 12 và 14/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tập huấn đợt hai năm 2026, nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện chuyên môn, hướng tới Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6.