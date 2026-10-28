Thể thao

Cầu thủ thích thú trải nghiệm sân đấu tuyệt đẹp Trường Đại học Anh quốc Việt Nam

Chiều 28-10, một số đội bóng hứng khởi trải nghiệm sân thi đấu hiện đại, có mặt cỏ đẹp trong khuôn viên Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) - đối tác đồng tổ chức giải. Điều kiện thi đấu lý tưởng tạo cảm hứng cho các cầu thủ phô diễn kỹ thuật, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, đạt chất lượng chuyên môn cao.

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Khán giả theo dõi lượt trận chiều 28-10 trên sân BUV

Khán giả theo dõi lượt trận chiều 28-10 trên sân BUV

Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 1-2 THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng

Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 1-2 THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng

Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 1-2 THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng

Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 1-2 THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng

Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 1-2 THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng

Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 1-2 THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng

Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 1-2 THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng

Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 1-2 THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng

Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 2-2 THPT Dương Xá

Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 2-2 THPT Dương Xá

Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 2-2 THPT Dương Xá

Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 2-2 THPT Dương Xá

Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 2-2 THPT Dương Xá

Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 2-2 THPT Dương Xá

Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 2-2 THPT Dương Xá

Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 2-2 THPT Dương Xá

Bảng N: THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên

Bảng N: THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên

Bảng N: THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên

Bảng N: THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên

Bảng N: THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên

Bảng N: THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên

Bảng N: THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên

Bảng N: THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên

Bảng N: THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên

Bảng N: THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cau-thu-thich-thu-trai-nghiem-san-dau-tuyet-dep-truong-dai-hoc-anh-quoc-viet-nam-post673646.antd