Cầu thủ sút tung lưới Việt Nam gây tiếc nuối vì lỡ FIFA ASEAN Cup

Davis bỏ lỡ FIFA ASEAN Cup 2026 gây tiếc nuối.

Ở trận Uthai Thani đánh bại Ayutthaya United với tỷ số 2-1 trên sân khách hôm 18/9, Davis bị từ chối một bàn thắng khi ban tổ chức giải tính pha lập công này cho Siroch Chatthong.

Dù vậy, màn trình diễn của tiền vệ 25 tuổi vẫn rất đáng chú ý. Sau 3 trận đầu tiên tại Thai League 1 mùa này, Davis đóng góp tổng cộng 2 bàn thắng và 2 kiến tạo cho Uthai Thani, trở thành một trong những tiền vệ có phong độ cao nhất giải đấu.

Ở trận đấu gần nhất gặp Ayutthaya, Davis thi đấu trọn vẹn 90 phút và để lại những con số ấn tượng. Anh có 57 lần chạm bóng, kiếm về 2 quả phạt, thực hiện chính xác 32/36 đường chuyền, đạt tỷ lệ 89%. Đáng chú ý, cầu thủ 25 tuổi còn tạo ra 3 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội.

Phong độ ấn tượng này khiến quyết định không triệu tập Davis lên tuyển Thái Lan trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận. Trong danh sách đội tuyển Thái Lan tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 do HLV Hudson công bố, tiền vệ chủ lực của Uthai Thani không có tên.

Việc Davis vắng mặt gây ra tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng phong độ trong màu áo CLB đáng lẽ phải được cân nhắc khi lựa chọn nhân sự cho đội tuyển. Thậm chí, có ý kiến cho rằng nhiều tuyển thủ được chọn không có màn trình diễn thuyết phục bằng Davis.

Màn trình diễn của Davis (10) gây tranh luận.

Ở cấp độ đội tuyển, Davis từng gây ấn tượng mạnh khi góp mặt tại ASEAN Cup 2024, giải đấu mà Thái Lan chỉ giành ngôi á quân. Ở trận chung kết lượt về trên sân nhà, chính Davis là người thực hiện cú sút xa đẹp mắt, san bằng tỷ số 1-1 cho Thái Lan trước tuyển Việt Nam.

Dù chỉ về nhì, Davis là một trong nhửng điểm sáng của "Voi chiến". Nền tảng kỹ thuật cùng những pha xử lý khéo léo của tiền vệ này từng khiến các tiền vệ tuyển Việt Nam gặp khó khăn khi theo kèm.

Thực tế, Davis được cho là chưa phù hợp với triết lý của HLV Hudson. Anh cũng vắng mặt ở ASEAN Cup 2026, giải đấu mà Thái Lan tiếp tục trở thành á quân sau khi thua Việt Nam ở chung kết.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, khi ngôi sao Chanathip Songkrasin tái xuất tuyển quốc gia, cơ hội được triệu tập của Davis càng mong manh khi cả hai chơi cùng vị trí.

Davis sinh ra tại Thái Lan, lớn lên ở Singapore trước khi có thời gian tập luyện và thi đấu tại Anh. Sau khi về nước chơi bóng, tiền vệ này khoác áo Uthai Thani từ năm 2024 đến nay, ghi 8 bàn sau 43 lần ra sân.

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