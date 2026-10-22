Cầu thủ sút tung lưới MU tăng giá mạnh

Nico Paz thăng tiến nhanh chóng. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 4-1 của Como trước MU ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League, Nico Paz là nhân tố nổi bật nhất. "Số 10" của Como ghi 2 bàn và kiến tạo 1 lần, trở thành cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất trận.

Màn trình diễn ấy càng khiến người hâm mộ chú ý đến cầu thủ được xem là người kế thừa Lionel Messi tại Argentina. Dù biệt danh “Messi mới” tạo ra áp lực không nhỏ, Paz vẫn cho thấy sự tự tin và khả năng tạo đột biến trong những trận đấu lớn.

Paz tỏa sáng trước MU. Ảnh: Reuters.

Sự thăng tiến của Paz trong vòng hai năm qua cũng giúp giá trị của tiền vệ tăng nhanh chóng. Theo Transfermarkt, cầu thủ 22 tuổi này từng chỉ có giá 2 triệu euro vào năm 2023, thời điểm anh còn khoác áo đội U19 Real Madrid.

Đến tháng 10/2024, Paz gia nhập Como từ học viện Real, với mức định giá theo Transfermarkt là 15 triệu euro. Vào mùa hè 2026, tiền vệ 22 tuổi này được Como mua đứt với giá gấp 4 lần, vào khoảng 60 triệu euro. Tuy nhiên, trong hợp đồng có bao gồm điều khoản Real được ưu tiên mua lại với giá 80 triệu euro, cho thấy tiềm năng phát triển lớn của Paz trong tương lai.

Về chuyên môn, Paz cho thấy bản thân xứng đáng với mức định giá trên khi duy trì hiệu suất ấn tượng trong mùa giải hiện tại. Sau 10 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh ghi 4 bàn và đóng góp 5 pha kiến tạo. Những thống kê này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của tiền vệ trẻ trong hệ thống chiến thuật của Fabregas.

Với phong độ hiện tại, Paz đang đứng trước cơ hội vươn lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu Serie A. Trong khi Como có lý do để tự hào về khoản đầu tư thành công, Real cũng có thể cân nhắc đưa viên ngọc từng trưởng thành từ học viện của mình trở lại Bernabeu vào năm 2027.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.