Sáng 19/11, đội tuyển U17 Việt Nam tham gia buổi trao đổi về chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh lý do các chuyên gia y học thể thao của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức ngay tại khách sạn nơi toàn đội lưu trú. Một trong những nội dung đáng chú ý là ung thư tinh hoàn, căn bệnh có thể xuất hiện ở nam giới trẻ, đặc biệt trong độ tuổi 15-40.

Để giúp các tuyển thủ U17 Việt Nam nhận thức rõ hơn về nguy cơ của căn bệnh, đại diện FIFA nhắc lại câu chuyện của Dylan Tombides, cựu tiền đạo người Australia từng khoác áo West Ham United và các đội tuyển trẻ quốc gia.

FIFA tổ chức buổi trao đổi về chăm sóc sức khoẻ và phòng ngừa bệnh lý do FIFA tổ chức. (Ảnh: VFF)

Tháng 6/2011, khi tham dự FIFA U17 World Cup tại Mexico, Tombides được phát hiện mắc ung thư tinh hoàn sau một cuộc kiểm tra doping. Dù trải qua quá trình điều trị kéo dài gần ba năm, tiền đạo người Australia không thể chiến thắng bệnh tật. Anh qua đời vào tháng 4/2014, khi mới 20 tuổi.

West Ham United khi đó quyết định treo vĩnh viễn chiếc áo số 38 để tưởng nhớ cầu thủ trẻ. Trong khi đó, gia đình anh thành lập quỹ DT38 với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư tinh hoàn, đặc biệt là khuyến khích nam giới tự theo dõi sức khỏe và đi khám khi nhận thấy những thay đổi bất thường.

Trong buổi làm việc, các chuyên gia FIFA cung cấp cho cầu thủ những kiến thức cơ bản về cách theo dõi tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các biểu hiện bất thường và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ y tế khi cần thiết.

Chuyên gia FIFA đề cập đến trường hợp của Dylan Tombides. (Ảnh: VFF)

Ngoài ra, buổi trao đổi còn đề cập đến tầm quan trọng của y học thể thao đối với sự phát triển của các cầu thủ chuyên nghiệp. Việc bảo vệ sức khỏe không chỉ dừng lại ở tập luyện khoa học, ăn uống hợp lý hay phục hồi sau thi đấu mà còn bao gồm khả năng nhận biết và phòng ngừa bệnh tật.

Khép lại buổi chia sẻ, các chuyên gia FIFA gửi đến toàn đội lời nhắn đầy xúc động khi nhắc về số phận của Dylan Tombides: “Các bạn còn có thể trở về với cha mẹ, nhưng Dylan Tombides thì không. Cậu ấy đã mãi ra đi ở tuổi 20”.