'Cầu thủ nhí 2026': Đội HLV Hồng Sơn thắng đậm, Lý Đức thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của học trò

HLV Hồng Sơn và Lý Đức tăng cường rèn chiến thuật

Sau khi bước sang chặng 2 với luật điểm sinh tồn, top 16 “Cầu thủ nhí 2026” tiếp tục được các HLV yêu cầu nâng cao khả năng phối hợp và xử lý tình huống. HLV Hồng Sơn hướng dẫn các cầu thủ thực hiện những bài tập chiến thuật nhóm, kiểm soát bóng và chờ thời cơ để triển khai phản công. Các em cũng được yêu cầu quan sát vị trí của đồng đội, mở khoảng trống và lựa chọn thời điểm chuyền bóng thay vì xử lý theo thói quen.

Các cầu thủ tập trung rèn luyện thể lực và chiến thuật

HLV Hồng Sơn cho biết mục tiêu của buổi tập là giúp các cầu thủ hình thành khả năng phối hợp trong những tình huống thực tế. “Trong buổi huấn luyện này, tôi muốn đưa các bạn vào những bài tập chiến thuật phối hợp 2-3 người, sau đó kiểm soát bóng thật tốt. Khi có thời cơ thì các bạn sẽ phản công hoặc truyền những đường tấn công lên phía trước để chuẩn bị cho trận đối đầu tiếp theo với đội của HLV Lý Đức”, HLV trưởng chia sẻ.

Trong khi đó, Lý Đức tập trung nhiều hơn vào khả năng chuyền bóng, giữ cự ly và áp sát đối phương. Sau trận đấu trước, nam cầu thủ nhận ra các học trò còn hạn chế ở khả năng theo người và duy trì sự tập trung nên dành thêm thời gian để sửa từng chi tiết.

HLV trẻ cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm chưa đạt của học trò sau các buổi tập đầu tiên. Theo anh, một số cầu thủ còn thiếu tập trung, mắc lỗi liên tục và chưa nắm được yêu cầu của bài tập. Bên cạnh kỹ thuật, Lý Đức muốn các em cải thiện thể lực, tăng khả năng áp sát và giao tiếp nhiều hơn trên sân.

Ở chiều ngược lại, anh ghi nhận sự tiến bộ của một số cầu thủ, trong đó có Minh Thông. Lý Đức đánh giá đây là cầu thủ có bước tiến rõ rệt so với các thành viên khác trong đội và kỳ vọng em duy trì sự chuyên nghiệp khi bước vào sân.

Bùng nổ trận cầu 9 pha “thủng lưới”, đội HLV Hồng Sơn chiến thắng trước đội Lý Đức

Trước giờ bóng lăn, các cầu thủ nhí không giấu được sự hồi hộp, được các HLV củng cố tinh thần, top 16 sau đó đã sẵn sàng nhập cuộc. Hai đội của HLV Hồng Sơn và HLV Lý Đức từ những phút đầu tiên đã thi đấu với tốc độ cao, liên tục tổ chức tấn công và tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Chung cuộc, đội HLV Hồng Sơn giành chiến thắng 6-3 trong trận đấu có tới 9 bàn thắng. Sau trận, Lý Đức thừa nhận đội bóng của mình còn nhiều việc phải làm, đặc biệt ở khả năng thông tin trên sân và duy trì sự tập trung.

HLV Lý Đức thừa nhận những thiếu sót ở đội bóng của mình

“Sau trận đấu ngày hôm nay, đội của tôi cần xem lại rất nhiều về sự thông tin trên sân cũng như sự tập trung. Bản thân tôi cảm thấy các bạn vào sân cũng chưa được tập trung cho lắm, có nhiều tình huống hơi lơ là. Tôi hy vọng sau trận đấu này các bạn phải suy nghĩ xem mình còn sai cái gì, cần cải thiện cái gì”, Lý Đức chia sẻ.

HLV Hồng Sơn cũng đồng tình với quan điểm này. Dù giành chiến thắng, anh cho rằng đội bóng vẫn có những thời điểm mất kiểm soát khi đối phương tăng tốc và gây sức ép. “Dù thắng hay thua, sau mỗi trận đấu chúng ta đều phải ngồi lại với nhau, họp, rút kinh nghiệm, đúc kết lại những điểm mạnh để phát huy và những điểm yếu để tập luyện, hạn chế trong những buổi sau”, Hồng Sơn giãi bày.

Theo HLV trưởng, chiến thắng không đồng nghĩa với việc các cầu thủ có thể bỏ qua những thiếu sót. Anh nhắn nhủ top 16 cần giữ tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản” trong suốt hành trình.

Lá phiếu bầu bí mật và màn thách đấu làm thay đổi điểm sinh tồn

Sau trận đấu, top 16 bước vào phần bình chọn bí mật. Mỗi cầu thủ chọn một đồng đội để thách đấu, người nhận nhiều phiếu sẽ được quyền chọn một trong những người bình chọn mình. Người thắng có cơ hội nhận thêm 30 điểm từ đối thủ.

Thành Lợi nhận ba phiếu từ Khang, Thiên và Long, sau đó chọn Hoàng Thiên để thách đấu nhưng không có thay đổi về điểm số. Minh Long cũng nhận ba phiếu và chọn Tấn Thành, song cả hai tiếp tục bảo toàn điểm số. Đan Khôi chọn Phúc Nguyên trong phần thách đấu dành cho vị trí thủ môn, còn Gia Bảo chọn Gia Lộc sau khi nhận hai phiếu. Cả hai màn đối đầu đều không tạo ra chênh lệch điểm.

Kịch tính tập trung ở cuộc đối đầu cuối giữa Tấn Thành và Thành Lợi. Sau màn tranh tài, Tấn Thành giành chiến thắng, nhận thêm 30 điểm, trong khi Thành Lợi bị trừ tương ứng. Dù vậy, Tấn Thành thừa nhận không vui trọn vẹn khi chứng kiến bạn mất điểm: “Bạn bị mất 30 điểm mà tôi có 30 điểm, nhưng tôi thấy không có vui lắm”.

Top 16 của "Cầu thủ nhí 2026"

Sau phần thi, hai cầu thủ thống nhất sẽ cùng tập luyện thêm, đặc biệt là kỹ thuật tâng bóng. Kết thúc vòng thách đấu, Thành Lợi mất 30 điểm, Tấn Thành được cộng 30 điểm, trong khi các cầu thủ còn lại bảo toàn số điểm hiện có.

Với top 16 “Cầu thủ nhí 2026”, hành trình phía trước sẽ tiếp tục đặt ra những yêu cầu cao hơn về chuyên môn, bản lĩnh và khả năng hòa nhập với tập thể. Những điểm số đang thay đổi, trong khi mỗi cầu thủ phải tìm cách duy trì phong độ để giữ lấy cơ hội đi tiếp.

“Cầu thủ nhí – Thế hệ tương lai 2026” phát sóng lúc 11h Chủ nhật hằng tuần trên VTV3.