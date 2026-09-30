Cầu thủ nhảy múa khi sút tung lưới tuyển Việt Nam là ai

Phút 90+2, Chaiyaphon thoát xuống trống trải và đánh bại Lê Giang Patrik, ấn định tỷ số 2-0 cho Thái Lan. Pha lập công này chấm dứt mọi nỗ lực gỡ hòa của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Sau pha lập công, Chaiyaphon tiến đến gần đường biên và nhảy múa ăn mừng đầy phấn khích. Anh cùng chia vui với các đồng đội sau chiến thắng ấn tượng trước Việt Nam.

Chaiyaphon nhảy múa khi sút tung lưới tuyển Việt Nam.

Ở trận này, Chaiyaphon ngồi dự bị và chỉ được HLV Anthony Hudson tung vào sân từ phút 84, thay tiền vệ Peeradol Chamratsamee. Có sở trường đá hậu vệ trái, Chaiyaphon giúp Thái Lan tăng cường khả năng phòng ngự ở cánh trước sức ép quyết liệt từ tuyển Việt Nam.

Trước khi trận đấu diễn ra, Chaiyaphon gây chú ý khi có chia sẻ đầy tự tin về việc đánh bại tuyển Việt Nam. "Cuộc gặp lần này chắc chắn sẽ khác. Ở lần trước, đội hình của chúng tôi không mạnh như hiện tại. Đây là đội hình đầy đủ, vì vậy chúng tôi có thể thi đấu tốt hơn trước", hậu vệ này chia sẻ.

Chaiyaphon là một trong những thành viên của tuyển Thái Lan từng giành ngôi á quân ASEAN Cup 2026. Ở trận chung kết, "Voi chiến" để thua Việt Nam 0-2 trên sân nhà trước khi hòa 2-2 trong trận lượt về, qua đó bỏ lỡ cơ hội đăng quang.

Chaiyaphon liên tục được trao cơ hội ở ĐTQG. Ảnh: FAT

Chaiyaphon là một trong những hậu vệ trẻ được HLV Hudson trao cơ hội thường xuyên ở đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ sinh năm 2003 trưởng thành từ Nakhon Pathom, từng chơi cho Sukhothai trước khi gia nhập Port FC theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 7/2026. Ngoài vị trí sở trường là hậu vệ trái, Chaiyaphon đồng thời có thể chơi ở vai trò tiền vệ phòng ngự hoặc tiền vệ trung tâm.

Whoscored chỉ ra Chaiyaphon nổi bật ở khả năng chuyền bóng, di chuyển hỗ trợ triển khai và sự đa năng. Anh chưa phải mẫu hậu vệ tạo ra nhiều bàn thắng, nhưng đang dần trở thành lựa chọn đáng chú ý bên cánh trái của Thái Lan nhờ khả năng duy trì cường độ thi đấu và tham gia vào quá trình lên bóng.

Trận thắng Việt Nam là dấu ấn lớn trong thời gian Chaiyaphon khoác áo tuyển Thái Lan. Đây có thể là tiền đề để hậu vệ này tích lũy thêm kinh nghiệm và tiếp tục tỏa sáng ở ĐTQG trong tương lai.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.