Cầu thủ MU không thích đá cùng Bruno Fernandes?

Fernandes dự bị ở trận thua Bournemouth. Ảnh: Reuters.

Tâm điểm trong trận thua 0-3 của MU trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League là việc Fernandes không có tên trong đội hình xuất phát. Quyết định này được đưa ra sau khi tiền vệ 32 tuổi công khai chỉ trích chiến thuật của HLV Michael Carrick, đặc biệt là cách tổ chức phòng ngự và sự thiếu quyết liệt trong việc pressing ở trận thua Como tại Champions League.

Phân tích trên Sky Sports, Carragher thừa nhận Fernandes vẫn là cầu thủ hay nhất MU hiện tại. Tuy nhiên, cựu hậu vệ Liverpool cho rằng những phản ứng thiếu kiềm chế của tiền vệ này trên sân có thể khiến các đồng đội cảm thấy bị coi thường.

Thậm chí, Carragher tin rằng không phải cầu thủ nào tại Old Trafford cũng cảm thấy thoải mái khi thi đấu bên cạnh Fernandes. Đáng chú ý, thói quen thường xuyên vung tay thể hiện sự thất vọng của Fernandes mỗi khi đồng đội chuyền hỏng hoặc MU chơi không tốt là một cử chỉ không gây thiện cảm.

Fernandes có phong độ thấp từ đầu mùa. Ảnh: Reuters.

“Tôi hy vọng rằng quyết định này (Fernandes dự bị) có thể giúp các cầu thủ đoàn kết hơn với tư cách một tập thể. Bởi không thể phủ nhận rằng, dù Fernandes là cầu thủ hay nhất đội, sẽ có không ít người không thực sự thích thi đấu cùng cậu ấy tại MU, bởi cậu ấy liên tục vung tay tỏ thái độ với các đồng đội".

Trong khi đó, Carrick khẳng định quyết định loại Fernandes khỏi đội hình xuất phát hoàn toàn xuất phát từ chuyên môn. Khi MU để thua 0-3 trong hiệp hai, cựu tiền vệ người Anh cũng quyết định không tung Fernandes vào sân để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Carragher không hoàn toàn tin vào lời giải thích này. Ông cho rằng Carrick cần thể hiện quyền lực sau những phát biểu công khai của đội trưởng.

Khi MU đang chìm trong khủng hoảng, vấn đề không chỉ nằm ở chiến thuật hay phong độ. Khả năng duy trì sự đoàn kết trong phòng thay đồ cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến nỗ lực tìm lại chiến thắng của đội bóng.

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.