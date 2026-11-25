Heaven muốn rời MU.

Theo BBC, Heaven ưu tiên phương án chuyển đến đội bóng khác theo dạng cho mượn. Anh cũng sẵn lòng xem xét nếu có lời đề nghị mua đứt phù hợp. Fulham và Barcelona là hai cái tên từng quan tâm đến cầu thủ này từ thời anh còn khoác áo Arsenal.

Heaven có thể chơi ở vị trí trung vệ, hậu vệ trái hoặc tiền vệ. Tuy nhiên, trước tình hình hiện tại tại Old Trafford, anh không kỳ vọng sớm trở thành lựa chọn thường xuyên trong đội hình chính của tân HLV Mauricio Pochettino.

Hợp đồng của Heaven với MU còn thời hạn đến năm 2029, kèm điều khoản cho phép đội bóng gia hạn thêm một năm.

Ở tuổi 20, Heaven mới có 6 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, với tổng thời gian thi đấu 470 phút. Trong trận thua Liverpool 0-4 cuối tuần trước, trung vệ người Anh thậm chí không được sử dụng dù có tên trong danh sách dự bị. Tình trạng này khiến anh lo ngại quá trình phát triển sự nghiệp bị ảnh hưởng.

MU hiện đứng thứ 19 tại Premier League và đang phải chiến đấu để tránh nguy cơ xuống hạng. Heaven hiểu rằng trong hoàn cảnh đội bóng chịu áp lực lớn, Pochettino có thể ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn thay vì trao cơ hội cho các tài năng trẻ.

Kể từ khi gia nhập MU từ Arsenal vào tháng 2/2025, trung vệ sinh năm 2006 đã trải qua ba đời HLV chỉ trong 21 tháng. Heaven từng có giai đoạn được Ruben Amorim tin tưởng, nhưng sau đó mất vị trí dưới thời Michael Carrick. Anh chỉ trở lại đội hình xuất phát khi MU đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự vì chấn thương ở mùa giải trước.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Highlights Liverpool 4-0 Manchester United Rạng sáng 23/11, Liverpool đánh bại Manchester United với tỷ số 4-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.