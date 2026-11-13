Cầu thủ MU đầu tiên lên tiếng khi Carrick bị sa thải

Carrick buộc phải rời MU.

Carrick mất ghế HLV trưởng MU vào ngày 12/11, sau chuỗi 10 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Quyết định được ban lãnh đạo đội bóng đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận, trong bối cảnh MU trải qua khởi đầu tệ nhất tại Premier League trong 40 năm.

Sau thông báo sa thải từ CLB, Maguire là người đầu tiên trong đội hình MU công khai phản ứng. Trung vệ người Anh đăng tải bức ảnh chụp cùng Carrick trên cá nhân, kèm lời nhắn: "Ông sẽ luôn là một huyền thoại. Sự tôn trọng. Cảm ơn ông".

Không lâu sau đó, đội trưởng Bruno Fernandes cũng phá vỡ sự im lặng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ hình ảnh bên cạnh Carrick cùng thông điệp ngắn gọn: "Cảm ơn vì tất cả, thưa sếp".

Động thái thu hút sự chú ý bởi Bruno từng vướng tranh cãi khi công khai đặt dấu hỏi về chiến thuật của Carrick sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League. Dù vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn dành lời tri ân cho người thầy vừa mất việc.

Kobbie Mainoo và Shea Lacey cũng gửi thông điệp chia tay Carrick. Trong khi đó, cuộc chia tay tại Old Trafford không chỉ dừng lại ở vị trí HLV trưởng. Các thành viên trong ban huấn luyện gồm Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans và Travis Binnion cũng rời CLB.

Trận đấu cuối cùng của Carrick trên cương vị HLV MU là màn hòa 4-4 trước Aston Villa. Đội bóng hai lần bị dẫn trước với cách biệt hai bàn nhưng vẫn giành lại một điểm. Sau 10 vòng đấu, MU mới có 8 điểm và đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League.

Theo kế hoạch, Mauricio Pochettino được kỳ vọng sẽ thay thế Carrick. Nhà cầm quân người Argentina sẽ hoàn thành thêm hai trận cùng đội tuyển Mỹ trước khi tiếp quản MU. Trận ra mắt dự kiến của ông là chuyến làm khách trước Liverpool tại Anfield ngày 22/11.