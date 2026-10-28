Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Làn sóng tẩy chay Kylian Mbappe tại Trung Quốc tiếp tục lan rộng khi các nhà phát hành game bóng đá bắt đầu điều chỉnh hoạt động quảng bá và nội dung trong trò chơi. Ngày 27/10, đội ngũ vận hành FC Mobile Trung Quốc và eFootball Trung Quốc lần lượt công bố những biện pháp xử lý liên quan đến tiền đạo đang khoác áo Real Madrid.

Động thái này đánh dấu việc tranh cãi ngoài sân cỏ ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực trò chơi điện tử, nơi hình ảnh các ngôi sao bóng đá đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quảng bá, phát hành thẻ cầu thủ và thu hút người chơi.

Hai tựa game bóng đá đồng loạt có động thái

Trong thông báo ngày 27/10, đội ngũ vận hành FC Mobile Trung Quốc (FC足球世界) khẳng định: “Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi lời nói và hành động gây tổn thương đến tình cảm của người dân Trung Quốc.”

Đơn vị này cho biết đã bắt đầu gỡ bỏ hình ảnh và nội dung liên quan đến Mbappe trên các kênh truyền thông bên ngoài trò chơi. Một số nội dung sẽ được xử lý sau khi các nền tảng hoàn tất quy trình xét duyệt.

Đối với nội dung trong game, FC Mobile Trung Quốc thông báo: “Đối với nội dung trong trò chơi, chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh thông qua các bản cập nhật phiên bản. Thời gian cập nhật cụ thể sẽ được xác nhận sau khi quá trình phát triển hoàn tất. Kính mong người chơi theo dõi các thông báo tiếp theo.”

FC Mobile Trung Quốc thông báo liên quan đến vụ việc của cầu thủ Mbappe. Ảnh: FC Mobile Trung Quốc.

Như vậy, nhà phát hành chưa xác nhận việc loại bỏ hoàn toàn Mbappe khỏi danh sách cầu thủ có thể sử dụng. Những thay đổi cụ thể vẫn phụ thuộc vào các bản cập nhật tiếp theo.

Đáng chú ý, FC Mobile Trung Quốc cũng bổ sung hoạt động trao đổi cầu thủ có chỉ số từ 144 đến 150, cùng tính năng phân giải miễn phí các cầu thủ thuộc nhóm chỉ số này, từ 10h ngày 29/10 đến 10h ngày 26/11/2026. Thông báo không nêu rõ hoạt động này có trực tiếp phục vụ việc xử lý thẻ Mbappe hay không.

Trong khi đó, eFootball Trung Quốc đưa ra biện pháp mạnh hơn khi tuyên bố dừng toàn bộ hoạt động quảng bá liên quan đến tiền đạo người Pháp.

Ban Dự án eFootball thông báo: “Chúng tôi đã ngay lập tức dừng toàn bộ hoạt động quảng bá liên quan đến cầu thủ này, cả trong và ngoài trò chơi. Đồng thời, các phiên bản phát hành tại Trung Quốc của eFootball, eFootball Online và eFootball: Champion Squads cũng đã ngừng phát hành các nhân vật cầu thủ và thẻ cầu thủ liên quan đến Mbappé.”

eFootball Mobile Trung Quốc thông báo liên quan đến vụ việc của cầu thủ Mbappe. Ảnh: eFootball Mobile Trung Quốc.

Đơn vị vận hành đồng thời nhấn mạnh: “Thể thao có thể vượt qua biên giới quốc gia, nhưng sự tôn trọng không bao giờ được phép vắng mặt. Chúng tôi sẽ công bố phương án xử lý tiếp theo trong thời gian tới.”

Thông báo này xác nhận việc ngừng phát hành nội dung cầu thủ mới liên quan đến Mbappe, nhưng chưa làm rõ cách xử lý những thẻ cầu thủ mà người chơi đã sở hữu trước đó.

Tranh cãi ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến thị trường game

Làn sóng phản đối bắt nguồn từ một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, trong đó Mbappe được cho là đã kể về bức ảnh chế ghép khuôn mặt mình vào hình ảnh một nhân vật lịch sử Trung Quốc.

Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc cho rằng phát ngôn mang tính đùa cợt của tiền đạo người Pháp thiếu tôn trọng. Tuy nhiên, theo thông tin được dẫn lại từ Reuters và AFP, các hãng tin này chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của đoạn video.

Ngày 27/10, Mbappe lên tiếng xin lỗi, thừa nhận lời nói thiếu cân nhắc và gây tổn thương cho nhiều người Trung Quốc. Trước đó, ít nhất ba doanh nghiệp Trung Quốc đã tuyên bố chấm dứt hợp tác thương mại với cầu thủ này.

Mbappe đối diện làn sóng tẩy chay mạnh mẽ tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: WireImage.

Đối với thị trường game bóng đá Trung Quốc, việc hai sản phẩm lớn cùng điều chỉnh nội dung liên quan đến một ngôi sao nổi tiếng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và trải nghiệm người chơi.

Các thẻ cầu thủ nổi tiếng thường giữ vai trò quan trọng trong hệ thống xây dựng đội hình, sự kiện giới hạn và hoạt động thương mại trong game. Vì vậy, việc ngừng phát hành thẻ Mbappe có thể buộc nhà phát hành điều chỉnh kế hoạch sự kiện, nội dung quảng bá và danh mục cầu thủ trong thời gian tới.

Với game thủ, tác động đáng chú ý nằm ở giá trị sử dụng của những thẻ Mbappe đã sở hữu, đặc biệt đối với người chơi từng dành thời gian hoặc tiền bạc để xây dựng đội hình xoay quanh tiền đạo này. Nếu nhà phát hành tiếp tục hạn chế các thẻ hiện có, người chơi có thể phải thay đổi chiến thuật và lựa chọn cầu thủ thay thế.

Sự việc của Mbappe có tác động rất lớn đến thị trường game Trung Quốc. Ảnh: FC 27.

Ở góc độ Esports, những thay đổi về danh sách cầu thủ hoặc cơ chế sử dụng thẻ cũng có khả năng ảnh hưởng đến môi trường thi đấu. Tuy nhiên, mức độ tác động thực tế còn phụ thuộc vào quy định của từng giải đấu và phương án cập nhật chính thức.

Vụ việc cho thấy thị trường game bóng đá Trung Quốc chịu ảnh hưởng không chỉ từ thành tích thi đấu của các ngôi sao mà còn từ những tranh cãi liên quan đến hình ảnh cá nhân. Đối với các nhà phát hành, bài toán hiện nay là cân bằng giữa phản ứng của thị trường, yêu cầu quản lý nội dung và quyền lợi của cộng đồng người chơi.