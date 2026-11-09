Cầu thủ Juventus, AC Milan diện suit đến Europa League

Ra sân gặp AZ Alkmaar ngày 5/11 ở đấu trường Europa League, các cầu thủ Juventus xuất hiện trên sân trong những bộ suit đen của Giorgio Armani. Thiết kế gồm jacket hai hàng khuy với phom mềm, quần suông cùng áo T-shirt đen mặc bên trong, tạo tổng thể tối giản và liền mạch. Thay cho vẻ cứng nhắc thường thấy ở trang phục formal, bộ đồ giữ lại sự thoải mái và tinh thần thể thao, đồng thời đưa dấu ấn may đo của Armani vào những chuyến thi đấu châu Âu của Juventus. Ảnh: Juventus.

Sau 3 năm thử nghiệm cùng Off-White, AC Milan trở lại với phong cách cổ điển hơn khi hợp tác với Boggi từ mùa giải 2026/27. Trong trận thua 0-2 trước Ferencvárosi ngày 5/11, các cầu thủ xuất hiện trong những set đồ với áo polo đen kết hợp quần và áo khoác tông xám. Đây là lựa chọn phù hợp với định hướng của Boggi, thương hiệu Italy theo đuổi sự cân bằng giữa trang phục thanh lịch và phong cách đời thường. Ảnh: AC Milan.

Với Crystal Palace, Macron O.N.E. đưa trang phục ngày thi đấu ra khỏi khuôn khổ của những bộ suit truyền thống. Các cầu thủ xuất hiện trong áo khoác đen, áo T-shirt trắng, quần phom rộng và giày thể thao. Bộ đồ thuộc dòng O.N.E. – “Own Nothing Else”, bộ sưu tập thời trang phong cách sống cao cấp của Macron, kết hợp kỹ thuật của trang phục thể thao với cảm hứng từ thời trang Italy. Crystal Palace sử dụng các thiết kế này trong ngày thi đấu, từ lúc di chuyển đến khi đến sân và kiểm tra mặt cỏ. Ảnh: Crystal Palace.

IZAC mang đến cho Olympique Lyonnais hình ảnh lịch lãm đậm chất thời trang nam Pháp. Các cầu thủ xuất hiện trong suit xanh navy hai hàng khuy, phối cùng sơ mi trắng và huy hiệu của CLB, tạo tổng thể trang trọng nhưng không quá cầu kỳ. Từ năm 2022, IZAC là đối tác trang phục chính thức của Lyon, phụ trách những bộ đồ cầu thủ và nhân sự CLB sử dụng bên ngoài sân cỏ. Thương hiệu cũng phát triển nhiều lựa chọn từ trang phục công sở đến phong cách đời thường, giúp tủ đồ của đội bóng không bó hẹp trong những bộ suit truyền thống. Ảnh: Olympique Lyonnais.

Trong những ngày thi đấu xa nhà, các cầu thủ Bayer 04 Leverkusen xuất hiện với vẻ ngoài khá giản dị: áo khoác tối màu, áo thun trắng và quần đồng màu. CLB đến từ nước Đức, lựa chọn trang phục của LERROS cho những chuyến di chuyển và các hoạt động bên ngoài sân tại đấu trường châu Âu mùa 2026/27. Ảnh: Bayer Leverkusen.

Trước những chuyến thi đấu, cầu thủ Real Sociedad có nhiều lựa chọn hơn một bộ suit quen thuộc. Trong ảnh, một người diện sơ mi tay ngắn màu trắng với quần tối màu, người còn lại phối áo len xanh navy bên ngoài sơ mi trắng, đều mang theo ba lô của đội. CLB đến từ Tây Ban Nha sử dụng trang phục của Scalpers cho các chuyến thi đấu châu Âu, LaLiga và Copa del Rey; hai bên tiếp tục hợp tác trong mùa giải 2026/27. Ảnh: Real Sociedad.