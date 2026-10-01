Cầu thủ Indonesia và Bangladesh xô xát

Highlights Indonesia 9-2 Bangladesh Tối 1/10, Indonesia thắng đậm Bangladesh với tỷ số 9-2 tại lượt cuối bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Tối 1/10, trận đấu trên sân Gelora Bung Karno chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Malaysia. Không chỉ cần chiến thắng, đội chủ nhà còn phải liên tục gia tăng cách biệt để vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp về hiệu số bàn thắng bại.

Indonesia sớm áp đảo Bangladesh và liên tục trút bàn thắng vào lưới đối thủ. Mitchell Baker ghi dấu ấn với cú hat-trick, trước khi các đồng đội tiếp tục nới rộng cách biệt. Tuy nhiên, điều khiến trận đấu trở nên đáng chú ý còn nằm ở màn va chạm căng thẳng trong thời gian bù giờ.

Pha bóng hỗn loạn trong trận đấu của Indonesia.

Sau khi Bangladesh ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-7 ở phút 90+2, Indonesia lập tức đưa bóng trở lại cuộc chơi, quyết tâm tìm thêm bàn thắng nhằm giành lại ngôi đầu bảng từ Malaysia. Trong một tình huống lên bóng, Ole Romeny bị cầu thủ Bangladesh phạm lỗi.

Tiền đạo Indonesia phản ứng dữ dội, ôm chặt đối thủ và không muốn bỏ qua tình huống va chạm. Căng thẳng nhanh chóng leo thang khi cầu thủ hai đội lao đến, lời qua tiếng lại và xô đẩy nhau. Trọng tài lập tức can thiệp để ngăn vụ việc vượt khỏi tầm kiểm soát, trong khi các đồng đội tìm cách kéo những cầu thủ đang nóng giận ra xa nhau.

Vụ xô xát diễn ra trong bối cảnh Indonesia chịu áp lực lớn từ cuộc đua với Malaysia. Mỗi bàn thắng thời điểm đó đều có ý nghĩa quyết định, bởi đội đứng đầu bảng A sẽ giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng. Ảnh: Minh Chiến.

Trước đó, Malaysia liên tục cải thiện tỷ số trong trận đấu cùng giờ với Singapore, khiến vị trí dẫn đầu thay đổi nhiều lần. Indonesia tưởng như nắm chắc lợi thế, nhưng bàn thắng của Bangladesh khiến cục diện một lần nữa trở nên khó lường.

Trong những phút cuối, Indonesia tiếp tục dồn lên tấn công. Kevin Diks ghi bàn bằng cú đánh đầu, trước khi Baker hoàn tất thêm một pha lập công để giúp đội chủ nhà thắng chung cuộc 9-2, qua đó vượt qua Malaysia trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Trận chung kết Division 1 giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 5/10, trong khi đó, Campuchia chạm trán Hong Kong (Trung Quốc) ở chung kết Division 2 vào ngày 3/10.