Cầu thủ Indonesia chế nhạo ngôi sao đắt giá nhất FIFA ASEAN Cup

Highlights Indonesia 9-2 Bangladesh Tối 1/10, Indonesia thắng đậm Bangladesh với tỷ số 9-2 tại lượt cuối bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Giai đoạn cuối trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh bị cắt vụn bởi những tình huống tranh cãi, xô xát dữ dội giữa hai đội. Một trong số đó là va chạm giữa tiền đạo nhập tịch Ragnar Oratmangoen (số 11) của Indonesia và ngôi sao Hamza Choudhury của Bangladesh.

Oratmangoen dường như đã khiêu khích hoặc chế nhạo điều gì đó với Hamza Choudhury, khiến cựu tiền vệ Leicester nổi giận, lao về phía cầu thủ chạy cánh này.

Cầu thủ hai bên lập tức phải can thiệp, ngăn cản hai người gây chuyện với nhau. Oratmangoen thể hiện rõ thái độ thách thức, giễu cợt với người đồng nghiệp đẳng cấp bên kia chiến tuyến sau trận thắng. Oratmangoen là cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan của tuyển Indonesia, cũng sở hữu đẳng cấp đáng gờm với nhiều mùa chơi bóng ở Hà Lan và Bỉ.

Trước đó, tình huống căng thẳng nhất trận đến ở phút 90+2, khi Ole Romeny bị cầu thủ Bangladesh phạm lỗi. Ngôi sao đang chơi ở Fortuna Sittard nổi giận, ôm và nhấc bổng cầu thủ đối phương lên khỏi mặt đất.

Hành động thiếu kiềm chế của Romeny lập tức thổi bùng xô xát giữa hai đội. Nhiều cầu thủ lao vào nhau, suýt biến trận đấu thành võ đài. Đó cũng là một trong những lý do khiến thời gian bù giờ bị kéo từ 2 lên 7 phút.

Những cầu thủ kinh nghiệm như Choudhury hay thủ môn Maarten Paes (áo xanh, Ajax) đã thể hiện tầm ảnh hưởng của mình khi góp phần hạ nhiệt những cái đầu nóng tới từ hai đội.

Trở lại với trận đấu, Choudhury đã thi đấu quyết tâm bấp chấp chênh lệch lớn giữa hai đội. Anh vẫn có một vài tình huống bóng sáng, góp công giúp Bangladesh có hai bàn danh dự trước chủ nhà Indonesia.

Khi trận đấu kết thúc, cầu thủ được định giá 4 triệu euro thất vọng rời sân, đá văng vài chai nước rồi ngồi xuống thất thần.

Choudhury từng có 11 mùa giải khoác áo Leicester City lừng danh, trong đó có khoảng 60 trận ở Prermier League, giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Hiện tại, Choudhury vẫn chơi bóng ở đẳng cấp cao cho Sheffield United tại giải Hạng Nhất Anh.

Thất bại 2-9 là trận thua đậm nhất Choudhury phải nếm trải từ khi gia nhập đội tuyển quốc gia Bangladesh hồi năm ngoái. Trước đó, trận thua đậm nhất anh phải nhận là tỷ số 0-3 trước tuyển Việt Nam ở loạt giao hữu quốc tế hồi tháng 3 vừa qua tại Hàng Đẫy.

Xếp hạng chung cuộc bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. Đồ họa: FIFA.

Minh Chiến - Minh Toản