Cầu thủ Hàn Quốc cắn trung vệ U23 Việt Nam

Phút 57 trận tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, tiền đạo Lee Young-jun bất ngờ cắn vào tay trung vệ Đinh Quang Kiệt. Cầu thủ U23 Việt Nam phản ứng mạnh, hét lớn rồi báo với trọng tài rằng mình vừa bị đối phương cắn. Tuy nhiên, trọng tài chính Firdavs Norsafarov không phát hiện tình huống và trận đấu tiếp tục.

Lee Young-jun cắn Đinh Quang Kiệt.

Trước khi xảy ra sự việc, Lee Young-jun có động tác quan sát về phía trọng tài. Sau đó, tiền đạo cao 1,93 m cắn vào tay Quang Kiệt trong lúc hai cầu thủ đứng sát nhau.

Sau tình huống này, Lee Young-jun tiếp tục thi đấu bình thường và không phải nhận bất kỳ hình phạt nào từ trọng tài.

Trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc, Lee Young-jun là nhân tố nổi bật với 2 bàn thắng. Anh chính là cầu thủ mở tỷ số ở phút 15 bằng một pha đánh đầu. Tiền đạo sinh năm 2003 nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp trong những phút cuối trận.

Lee Young-jun cao 1m93 là nhân tố triển vọng của bóng đá Hàn Quốc. Anh từng gây chú ý ở các giải trẻ, ghi bàn giúp U20 Hàn Quốc vào bán kết FIFA U20 World Cup 2023. Lee Young-jun được Grasshoppers ký hợp đồng từ năm 2024. Anh đã ghi 8 bàn sau 38 lần ra sân cho CLB tại giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ.

Hành động của Lee Young-jun với Đinh Quang Kiệt gợi lại những tình huống tương tự từng xảy ra trong sự nghiệp của Luis Suarez.

Năm 2013, khi khoác áo Liverpool đối đầu Chelsea tại Ngoại hạng Anh, Suarez cắn Branislav Ivanovic nhưng trọng tài không phát hiện. Tiền đạo Uruguay sau đó còn ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Liverpool.

Sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Anh treo giò Suarez 10 trận. Một năm sau, tiền đạo này tiếp tục cắn vào vai Giorgio Chiellini trong trận Uruguay gặp Italy tại vòng bảng World Cup 2014.