Cầu thủ hai lần phá lưới U23 Thái Lan là ai?

Ở Pleiku, người ta từng quen với cách Công Phượng nỗ lực qua người, đôi khi cả một rừng hậu vệ. Tối 10/11, cũng trên mặt sân ấy, một cầu thủ HAGL ghi hai bàn ở các thời khắc then chốt mà không rê qua ai. Nguyễn Minh Tâm kết liễu đối thủ bằng những cú đánh đầu.

Phút 17, Tâm bật cao mở tỷ số trước U23 Thái Lan. Đến cuối hiệp một, anh lao người đón đường tạt của Cao Hoàng Minh, đưa bóng bật cột dọc vào lưới. Một lần vươn lên không trung, một lần đổ người xuống thấp. Hai động tác trái ngược nhưng cùng cho thấy bản năng của cầu thủ biết phải xuất hiện ở đâu khi cơ hội đến.

U23 Việt Nam thắng 3-0 với bàn còn lại của Williams Minh Hoàng từ chấm phạt đền. Nhưng cái tên gợi tò mò nhất là tiền đạo sinh năm 2005, trưởng thành ở nơi từng khiến bóng đá Việt Nam say mê bởi kỹ thuật và những pha phối hợp ngắn. Vì sao sản phẩm mới của HAGL lại mang dáng vẻ khác những thần tượng cũ?

Minh Tâm cao 1,8 m, nhưng đằng sau hai cú đánh đầu không chỉ là lợi thế (tương đối) về thể hình: Còn có những sân bóng hạng thấp, những bàn thắng kỳ lạ ở giải trẻ, sai lầm tại V.League và một sự điều chỉnh có chủ đích của học viện phố núi.

Đó là một HAGL rất khác trong ký ức nhiều người.

Những bàn thắng từ vùng đất ít ánh đèn

Nếu Công Phượng từng trở thành hiện tượng từ tuổi thiếu niên, con đường đến với sự chú ý của Minh Tâm ít hào nhoáng hơn nhiều.

Tâm không bước từ học viện lên thẳng sân khấu lớn. Trước khi tìm được chỗ đứng tại V.League, anh đã đi qua những giải đấu hạng thấp trong màu áo Quảng Ngãi, rồi tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại Long An. Đó là những môi trường khác xa ánh đèn dành cho các tài năng sớm được săn đón. Nhưng đôi khi, chính những sân chơi ít được chú ý lại là nơi tốt để học cách tồn tại.

Minh Tâm trong màu áo U21 HAGL ở giải U21 Quốc gia 2024. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Tháng 7/2024, tại vòng loại U21 quốc gia, HAGL thắng Đắk Lắk 8-0. Những con số của trận đấu vốn đã chênh lệch, nhưng còn có chi tiết bất thường hơn: Minh Tâm ghi bàn ở phút 32, 41, 43 rồi 58. 4 lần lập công trong chưa tới nửa tiếng khi nhiều khán giả còn chưa biết anh là ai.

Dĩ nhiên, 4 bàn vào lưới một đội trẻ không bảo đảm tương lai tại V.League. Nhưng biết xuất hiện đúng chỗ, đón bóng đúng lúc và lặp lại điều ấy 4 lần là một phẩm chất cần được ghi nhận.

Một tháng sau, tại bán kết U21 quốc gia, Minh Tâm sút xa hiểm hóc mở tỷ số trước U21 Quảng Nam, đội bóng khi ấy thiếu thủ quân Đình Bắc vì án treo giò. U21 HAGL sau đó vượt qua đối thủ bằng loạt luân lưu trước khi đăng quang ở chung kết. Đến năm 2025, dù lứa trẻ HAGL không bảo vệ được ngôi vô địch, Minh Tâm vẫn giành danh hiệu Vua phá lưới. Những cột mốc ấy chưa đủ biến Minh Tâm thành ngôi sao. Nhưng chúng giúp anh từng bước thoát khỏi vùng vô danh, bằng thứ ngôn ngữ dễ hiểu nhất của một tiền đạo: bàn thắng.

Và từ đây, câu chuyện về một cầu thủ mở sang cả học viện. Một cuộc cách mạng âm thầm, nơi bóng đá đẹp được bổ sung bằng sức mạnh và sự hiệu quả.

Minh Tâm vốn đã nổi bật ở các giải trẻ quốc nội. Ảnh: Hiếu Chiến.

Bản thiết kế mới của HAGL

Năm 2007, bầu Đức khai sinh Học viện HAGL - Arsenal JMG với giấc mơ tạo ra những cầu thủ Việt chơi bóng bằng tư duy và kỹ thuật. Khi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường trình làng, chúng ta nhìn thấy một thế hệ tự tin giữ bóng, phối hợp ngắn và tìm đường tới khung thành bằng sự khéo léo. Đó là thứ bóng đá có bản sắc, xuất hiện đúng lúc người hâm mộ khao khát hình mẫu mới.

Nhưng lý tưởng sớm đối diện thực tế: ở những vị trí như trung vệ, thủ môn hay tiền đạo cắm, kỹ thuật thôi chưa đủ để chiến thắng những pha va chạm, không chiến hoặc tranh chấp ở cấp độ cao hơn.

Trong những trao đổi với truyền thông sau này, nhiều lãnh đạo HAGL thừa nhận giới hạn của lứa JMG đầu tiên. Tiêu chí khi đó chú trọng sự thông minh, năng khiếu, còn thể hình và thể lực không được cân nhắc đúng mức. Điều đáng nói là HAGL không phản ứng bằng cách phủ nhận di sản ấy; họ vẫn giữ nền tảng kỹ thuật, đồng thời điều chỉnh khâu tuyển chọn và huấn luyện để ưu tiên những tài năng có thể chất tốt ở các vị trí đặc thù.

Thế hệ mới của HAGL sau đó đã khác. Thủ môn Trần Trung Kiên cao 1,91 m, trung vệ Đinh Quang Kiệt 1,96 m, Nguyễn Văn Triệu 1,88 m cùng hai tiền đạo Trần Gia Bảo và Minh Tâm đều khoảng 1,80 m. HAGL đang chủ động tìm những mẫu cầu thủ khác với hình ảnh quen thuộc của mình.

Điều đó phản ánh trong những pha xử lý của Minh Tâm: giá trị của khả năng phán đoán điểm rơi, thoát kèm và chạm bóng chính xác. Sự tinh tế lần này không nằm ở một chuỗi rê dắt mà gói trong tích tắc chọn vị trí.

Anh không phải Công Phượng thứ hai, cũng không cần trở thành bản sao của đàn anh. Công Phượng không chỉ biết rê bóng; Minh Tâm cũng không chỉ biết đánh đầu. Cú sút xa vào lưới Quảng Nam cho thấy kỹ năng của Tâm rộng hơn nhãn “tiền đạo cao lớn”.

Đó là sự bổ sung, thay vì phủ nhận quá khứ. HAGL đang tìm một mẫu “số 9” khác, giữ chất khéo léo nhưng bổ sung năng lực tranh chấp và làm điểm đến cho những đường bóng trực diện. Và có lẽ, hai pha đánh đầu trước U23 Thái Lan đã diễn tả cuộc chuyển mình ấy sinh động hơn bất kỳ bản báo cáo đào tạo nào.

Lứa Công Phượng chơi bóng đầy cảm xúc, nhưng cũng nhiều khiếm khuyết. Ảnh: Quang Thịnh.

Một “số 9” còn phải lớn

Minh Tâm còn là điển hình cho khoảng cách giữa tiềm năng và sự hoàn thiện. Ngày 31/10/2025, trong trận HAGL hòa Nam Định 2-2, Tâm mở tỷ số. Nhưng ở một tình huống phòng ngự sau đó, pha tranh chấp của anh với Văn Đạt dẫn tới phạt đền; Brenner Marlos ghi bàn đưa đội khách vượt lên. Trên cùng mặt sân, người vừa lập công lại trực tiếp đẩy HAGL vào khó khăn.

Đó là hai mặt của một cầu thủ đang trưởng thành. Sự mạnh mẽ trong tranh chấp có thể mang đến ưu thế, nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu nếu thiếu khả năng kiểm soát động tác và phán đoán tình huống.

V.League 2025/26, Tâm ghi 3 bàn trong 22 trận. Sang mùa giải mới, anh vẫn ra sân 6 lần mà chưa ghi bàn. Chứng tỏ khoảng cách giữa sân chơi trẻ và giải chuyên nghiệp vẫn còn đó. Ở chiều ngược lại, Tâm lập công ngay trận ra mắt U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên hồi tháng 3, rồi giờ lập cú đúp trước Thái Lan. Thách thức đan xen hi vọng.

Hai bàn trước người Thái chưa đủ đưa Minh Tâm thành trung phong sắc bén hơn. Anh còn phải tìm khoảng trống trước những hậu vệ dày dặn, duy trì hiệu suất ở V.League và học cách xử lý khi đối phương không cho mình được thoải mái. Ngay cả cú đúp tối 10/11 cũng cần được nhìn nhận đúng mức. Đây chỉ là trận giao hữu, trước một đối thủ dù danh tiếng, chỉ có thời gian hội quân ngắn. Tuy nhiên, điều đáng khích lệ là bóng đá Việt Nam đang có thêm lựa chọn ở một vị trí luôn khan hiếm.

Sau chiến thắng, một chia sẻ của Minh Tâm đem tới chiều sâu khác cho hai lần lưới rung: “Thần tượng của em chính là bố. Từ nhỏ thì em đã được rất nhiều người kỳ vọng, nhưng bây giờ những người đó không còn nữa. Cho nên mỗi bàn thắng ghi được, em đều muốn gửi đến họ”.

Đã lâu rồi chúng ta mới thấy lại một chân sút sinh ra ở TP.HCM khoác màu áo tuyển. Hai mươi tuổi, giọng miền Nam chân chất, sống tình cảm và giàu khát khao như chính miền đất này.

Ngày trước, nhiều người yêu mến Công Phượng vì lối chơi cống hiến, dám dấn thân và những đường bóng đẹp. Ngày nay, Minh Tâm có thể khiến ta tin thêm một cách kết liễu khác, mà cũng đầy lửa trong đôi mắt.

Highlights U23 Việt Nam 3-0 U23 Thái Lan Tối 10/11, tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 tại giải giao hữu U23 Gia Lai VTV Cup 2026.