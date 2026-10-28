Cầu thủ gốc Việt được săn đón

Maza có mẹ là người Việt Nam. Ảnh: Reuters.

PSG đang xúc tiến kế hoạch chiêu mộ Maza ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027. Theo Sky Sports, đội bóng Pháp sớm liên hệ với đại diện của cầu thủ này. Sự quan tâm tăng mạnh sau khi Khvicha Kvaratskhelia dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và khả năng nghỉ hết mùa 2026/27.

Kvaratskhelia là nhân tố quan trọng trên hàng công PSG. Chân sút người Georgia vừa được bầu chọn là cầu thủ hay nhất Champions League mùa 2025/26. Việc anh phải nghỉ dài hạn khiến nhà đương kim vô địch châu Âu buộc phải tính đến phương án bổ sung lực lượng.

Maza được đánh giá phù hợp với yêu cầu của HLV Luis Enrique nhờ khả năng chơi linh hoạt, kỹ thuật tốt và tiềm năng phát triển lớn. Tuy nhiên, PSG không dễ giành lợi thế trong thương vụ này. Nhiều đội bóng hàng đầu Premier League cũng theo dõi tiền vệ thuộc biên chế Leverkusen.

Theo Team Talk, Arsenal và Tottenham theo dõi Maza từ cuối tháng 9. Man City thể hiện sự quan tâm lớn trong kỳ chuyển nhượng tháng 7 và có thể trở lại vào tháng 1. Chelsea cùng Aston Villa cũng nằm trong nhóm đội bóng quan tâm tiền vệ này.

Hợp đồng dài hạn giúp Leverkusen nắm lợi thế trên bàn đàm phán. Nếu muốn hoàn tất thương vụ ngay tháng 1, PSG sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các đại gia nước Anh.

Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam, đồng thời sinh ra và lớn lên tại Đức. Dù từng khoác áo các đội tuyển trẻ Đức, anh cuối cùng quyết định lựa chọn cống hiến cho tuyển Algeria ở cấp độ quốc tế.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.