Cầu thủ gieo sầu cho MU có thể giúp Real kiếm bộn tiền

Ramon ăn mừng khi ghi bàn vào lưới MU.

Theo AS, Real Madrid nắm lợi thế lớn về tài chính trong thương vụ Ramon. Khi bán Ramon cho Como với giá chỉ 2,5 triệu euro, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khôn ngoan giữ lại 50% quyền sở hữu cầu thủ, đồng thời cài điều khoản mua lại trị giá 10 triệu euro.

Hiện Transfermarkt định giá trung vệ 21 tuổi lên tới 45 triệu euro. Điều này đồng nghĩa Real Madrid có thể đưa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình trở lại Bernabeu với mức phí thấp hơn đáng kể. Trong trường hợp không muốn tái hợp, họ có thể hưởng một nửa khoản tiền từ thương vụ bán Ramon trong tương lai.

MU là đội bóng tích cực nhất trong việc theo đuổi trung vệ người Tây Ban Nha. Chelsea và Liverpool cũng đưa cầu thủ này vào tầm ngắm. Tuy nhiên, theo AS, Ramon nhiều khả năng tiếp tục ở lại Como đến hết kỳ chuyển nhượng mùa đông, bất chấp sự quan tâm ngày càng lớn từ các đội bóng Anh.

Phong độ ấn tượng tại Serie A giúp giá trị của Ramon tăng mạnh. Anh vừa được triệu tập lần đầu lên tuyển Tây Ban Nha trong đợt tập trung tháng 11. Đây là phần thưởng cho những màn trình diễn nổi bật trong màu áo Como.

Mùa này, trung vệ cao 1,96 m ghi ba bàn và có hai kiến tạo cho đội bóng Italy. Chính anh ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Como trước MU ở Champions League hôm 21/10. Anh còn ghi thêm hai bàn trong màu áo U21 Tây Ban Nha.

Sở hữu khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới, đọc tình huống tốt và không chiến mạnh mẽ, Ramon được đánh giá là mẫu trung vệ hiện đại. Thần tượng của anh chính là Sergio Ramos, huyền thoại có nhiều năm cống hiến cho Real Madrid.