Cầu thủ dùng nạng ẩu đả sau loạt luân lưu

Vụ ẩu đả xảy ra sau khi Rampla Juniors (Uruguay) hòa Los Teros de Cordoba (Argentina) 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Hai đội phải phân định chức vô địch bằng loạt sút luân lưu, với phần thắng thuộc về đại diện chủ nhà Argentina.

Sự việc bùng phát khi một cầu thủ Rampla Juniors đá hỏng quả luân lưu quyết định. Trong lúc cầu thủ này còn nằm thất vọng trên sân, các thành viên Los Teros lao đến khu vực cấm địa ăn mừng. Một pha xô đẩy người bất ngờ châm ngòi cho cuộc hỗn chiến giữa 2 đội.

Theo phía Rampla Juniors, cầu thủ sút hỏng luân lưu bị đối phương xô ngã và dùng nạng đánh liên tiếp. Thủ môn đội bóng Uruguay chạy đến bảo vệ đồng đội nhưng cũng bị đánh mạnh vào lưng bằng nạng.

Các cầu thủ khuyết chi dùng nạng đánh nhau sau loạt sút luân lưu ở chung kết Cup Fortaleza Guarani tại Buenos Aires, Argentina, ngày 25/10. Nguồn: Jam Press

Khung cảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi nhiều cầu thủ lao vào xô đẩy, đánh nhau, thậm chí dùng nạng tấn công đối phương. Ban huấn luyện 2 đội phải chạy vào sân can ngăn, nhưng cuộc ẩu đả vẫn kéo dài.

Đáng chú ý, trận chung kết trước đó đã xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng. Một pha phạm lỗi với cầu thủ đang nằm sân dẫn đến màn tranh cãi gay gắt, buộc trọng tài phải truất quyền thi đấu đội trưởng của cả 2 đội.

Sau vụ việc, CLB Rampla Juniors lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực, đồng thời yêu cầu Ban tổ chức điều tra và có biện pháp xử lý.

"Chúng tôi muốn nói rõ một điều: Chúng tôi không đến Argentina để đánh nhau, mà đến để chơi bóng đá", đại diện đội bóng Uruguay tuyên bố.

Đội khách chia sẻ các thành viên đã dành nhiều tháng gây quỹ, tìm kiếm sự hỗ trợ và tiết kiệm chi phí để có thể tham dự giải đấu. Vì vậy, sự cố khiến họ đặc biệt thất vọng.

"Bạo lực không đại diện cho chúng tôi. Bóng đá, sự hòa nhập và tình đồng đội mới là những giá trị chúng tôi hướng đến", CLB Rampla Juniors nhấn mạnh.

Phía chủ nhà Los Teros cũng lên án vụ ẩu đả, khẳng định đây là sự cố đáng tiếc chưa từng xảy ra trong hơn 15 năm đội bóng tham gia các giải dành cho người khuyết tật.

Vụ hỗn chiến khiến chức vô địch của Los Teros bị lu mờ, đồng thời gây tranh cãi bởi giải đấu vốn đề cao tinh thần vượt khó, hòa nhập và sự tôn trọng giữa các cầu thủ vốn đã thiệt thòi trong cuộc sống.